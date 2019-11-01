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Молдавский теннисист Раду Албот

Албот проиграл в третьем круге Мастерса в Париже

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Sputnik Молдова

Уверенный первый сет и лидерство в середине второй партии довести до итогового успеха молдавскому теннисисту Раду Алботу не удалось.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (50 место в рейтинге АТР) уступил в третьем круге Мастерса в Париже, который проходит с 28 октября по 3 ноября.

На этом этапе отечественному спортсмену противостоял 13-й сеяный Гаэль Монфис. Встреча началась поздно вечером в четверг и завершилась в ночь на пятницу. Матч продолжался 1 час 47 минут. Первый сет выиграл Албот, который сумел в середине второй партии выйти вперед, сделав брейк, однако довести поединок до победы ему не удалось. Хозяин кортов сумел переломить ход второго сета, а затем легко выиграл третью партию - 4:6, 6:4, 6:1.

Мастер-класс Раду Албота
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Это была первая очная встреча Албота и Монфиса.

По ходу турнира молдавский спортсмен победил грузина Николоза Басилашвили (26 место рейтинга АТР) - 6:3, 6:2, а также итальянца Андреаса Сеппи (74 позиция рейтинга АТР) - 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Общий призовой фонд соревнований во Франции составляет 5 миллиона 791 тысячу евро. За выход в третий раунд Албот получит 67 тысяч 25 евро и 90 баллов в зачет рейтинга АТР.

С начала августа Албот не проходил по турнирной сетке дальше второго круга. В последний раз в полуфинале в Мексике он играл 3 августа. После этого на четырех турнирах он выбывал на стадии второго раунда, а на четырех – еще в первом круге.

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Теги:
теннис, Раду Албот


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