Анастасия Никита: довольна серебром молодежного ЧМ, но лучшее - впереди

Молдавская спортсменка Анастасия Никита назвала поражение в финале молодежного Чемпионата мира по борьбе лучшей мотивацией для дальнейшего пути к золотой награде.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Представительница женской борьбы из Молдовы Анастасия Никита в весе до 59 килограммов выиграла серебро молодежного чемпионата мира, который проходит с 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия).

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До финала Никита с весомым преимуществом побеждала своих оппоненток. В 1/8 была повержена сербка Анна Фабиан (10:0), в четвертьфинале – канадка Тианна Грэйс Кеннетт (8:0), а в полуфинале – белоруска Юлия Писаренко (8:3).

В битве за титул чемпионки мира молдавской спортсменке предстояло сразиться с японкой Юмекой Танабе. В упорной борьбе Никита уступила 0:4 и стала обладательницей серебра.

"Это мой первый чемпионат среди спортсменов до 23 лет. Довольна, что удалось занять второе место. Это дополнительная мотивация добраться до самой высокой ступени. Благодарю своего тренера, который поддерживает вне зависимости от занятого места. Всем спасибо за поздравления и пожелания. Самое лучшее впереди – Токио 2020", - написала Никита на своей странице в соцсети Facebook.

До этого на взрослом чемпионате мира она заняла пятое место и получила путевку на Олимпиаду.

Что касается молодежного мундиаля, то награда Никиты стала второй в копилке молдавской команды. Ранее бронзу завоевал борец-вольник Максим Сакулцан в весе до 65 килограммов.

В пятницу за третью строчку поборется Ирина Рингач (вес до 62 килограммов). Оспорить награду ей предстоит либо с итальянкой Авророй Кампанья, либо с белорусской Вероникой Ивановой, которые квалифицировались в утешительную схватку.

Также 1 ноября начинается соревновательная программа у борцов греко-римского стиля. На ковер выйдут два представителя Молдовы. Артюм Деляну (вес до 55 килограммов) начнет свой путь с поединка против турка Экрема Озтюрка, а Виктор Бузу (вес до 77 килограммов) в квалификации сразится с белорусом Антоном Сахно.

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