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Ирина Рингач выиграла бронзу молодежного чемпионата мира по борьбе

Рингач выиграла бронзу молодежного ЧМ: безмерно рада награде

© Photo: Instagram.com / i.r.i.n.e.l.l.18
Спорт
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Sputnik Молдова

В копилке медалей молдавской команды пополнение - Ирина Рингач поднялась на третью ступень пьедестала почета.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Представительница женской борьбы из Молдовы Ирина Рингач в весе до 62 килограммов стала обладательницей бронзы молодежного чемпионата мира, который проходит с 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия).

В первом круге отечественная спортсменка уверенно победила оппонентку из Австрии Катрин Матис (10:0), в четвертьфинале уложила на обе лопатки испанку Лидию Перез Турино (8:7), а вот в полуфинале проиграла будущей чемпионке мира из Японии Юзуке Инагаки (2:13), получив право сражаться за третью строчку пьедестала почета.

В поединке за бронзу Рингач одержала верх над белоруской Вероникой Ивановой (12:5).

"Это мой первый чемпионат до 23 лет. Хочу сказать, что безмерно рада достигнутому результату. Спасибо всем, кто поддерживает и верит в меня. Отдельная благодарность моим тренерам Андрею и Петру Киперь за терпение и помощь", - сказала Рингач после завершения соревнований.

Таким образом, в копилке молдавской команды теперь три медали. Анастасия Никита выиграла серебро в весе до 59 килограммов, а отечественный борец-вольник Максим Сакулцан (вес до 65 килограммов) поднялся на третью ступень пьедестала почета.

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