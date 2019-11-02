Новинка от Фирата: первыми в сборную Молдовы вызваны легионеры

Приглашение в команду получили в том числе двое футболистов, отказавшихся играть за сборную при прошлом тренере, будучи недовольными количеством игрового времени.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Новый главный тренер национальной сборной Молдовы по футболу Энгин Фират назвал список из 15 футболистов, играющих в зарубежных чемпионатах, которых он решил вызвать в команду на матчи квалификации Евро-2020 против Франции и Исландии.

В ноябре национальная команда завершит свое выступление в отборе на чемпионат Европы. Как уточнили в Молдавской федерации футбола, расширенный список вызванных в сборную игроков, в том числе футболистов, представляющих молдавский чемпионат, будет обнародован позже.

Кто уже получил вызов

Вратари: Алексей Кошелев из голландской "Фортуны" (19 матчей за сборную), Денис Русу из ясской "Политехники" (0 матчей за сборную).

Молдавский футбол медленно умирает: падение не остановить>>>

Защитники: Игорь Армаш из румынского "Волунтарь" (54 матча, 4 гола), Дину Граур из румынской "Астры" (13 матчей, 0 голов), Кэтэлин Карп из "Уфы" (27 игр, 1 гол), Артур Крэчун из "Университатя Клуж" (0 матчей), Олег Рябчук из португальской "Пакош де Феррейра" (16 матчей, 0 голов).

Полузащитники и форварды: Артур Ионицэ из итальянского "Кальяри" (43 матча, 3 гола), Еулден Оанча из хабаровского "СКА" (0 матчей), Вадим Рацэ из "Киндия Тырговиште" (4 игры, 0 голов), Евгений Кочук из азейрбайджанского "Сабаила" (16 игр, 0 голов), Раду Гынсарь из самарских "Крыльев Советов" (37 игр, 7 голов), Виталие Дамашкан из голландской "Фортуны Ситтард" (9 матчей, 1 гол), Николае Милинчану из "Вадуца" (8 игр, 0 голов) и Вирджилиу Постолаки из французского "Лилля" (0 игр).

Экс-игроки сборных Молдовы и Украины "сфотографировались" с Алексом Фергюсоном>>>

Кэтэлин Карп и Евгений Кочук отказались играть за сборную в последних играх под руководством бывшего и.о. главного тренера Семена Альтмана, выражая недовольство малым количеством игрового времени.

Фират официально был представлен в качестве наставника национального команды в конце октября. Он согласился руководить сборной в последних двух играх отбора на Евро-2020 - против Франции (14 ноября, Париж) и Исландии (17 ноября, Кишинев). Только после этого федерации решит, заключать ли с ним долгосрочное сотрудничество.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK