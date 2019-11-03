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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Победа вчистую: ФК "Шериф" снова отмечает триумф

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова

В Национальной дивизии по футболу у тираспольской команды остался еще один поединок, однако она давно досрочно одержала победу в этом турнире.

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. ФК "Шериф" одержал очередную победу в чемпионате Молдовы по футболу. Команда Зорана Зекича одолела на выезде аутсайдера первенства, ФК "Кодру" из Лозова со счетом 3:0.

"С первой и до последней минуты наши ребята владели инициативой и ни у кого из зрителей, которые присутствовали на матче, не возникло сомнений по поводу победителя встречи", - отметили в пресс-службе ФК "Шериф".
Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В первые 45 минут мяч дважды побывал в воротах хозяев. Сначала Юрий Кендыш упрочил свое лидерство в споре бомбардиров, а затем и Вадим Дижинарь забил свой первый мяч за тираспольчан.

"Второй тайм стал полным повторением первого. Наши атаковали, владели мячом и преимуществом. Гости очень редко переходили половину поля, а единственным развлечением Дмитрия Челядника были мячи, полученные от своих партнеров", - подчеркнули в пресс-службе.

Гол Роберта Тамбе был забит под занавес поединка. Мяч, пущенный с 20 метров, влетел точно в правую девятку.

Впереди у команды последний поединок 9 ноября против "Петрокуба" из Хынчешт.

Как писал Sputnik, встреча на выезде с "Милсами" досрочно принесла футбольному клубу "Шериф" 18-й титул чемпиона Молдовы.

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Теги:
ФК "Шериф", ФК "Шериф", Приднестровье


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