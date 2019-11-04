Приднестровский борец выиграл серебро на Международном турнире в Сербии

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский спортсмен стал серебряным призером международного турнира по греко-римской борьбе, который проходил в Сербии. Состязание является одним из этапов отбора для дальнейшего участия в чемпионате мира и чемпионате Европы.
"Ростислав Коваль провел три схватки с сильными соперниками за выход в финал и одержал уверенные победы. В результате решающем противостоянии за звание победителя с хорватским спортсменом он уступил и завоевал серебряную медаль", - рассказали в дубоссарской администрации.
Спортсмен уже выступал на соревнованиях международного уровня, достойно показав себя. Недавно он стал победителем международных состязаний по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Владимира Копытова, который проходил в Республике Беларусь.
Участниками турнира в Сербии стали сильнейшие спортсмены Европы: Венгрии, Молдовы, Румынии, Словакии, Хорватии и других стран.
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