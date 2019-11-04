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Молдавский борец греко-римского стиля Ион Лукица

Приднестровский борец выиграл серебро на Международном турнире в Сербии

© Sputnik /
Спорт
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Sputnik Молдова

Спортсмен уверенно шел к победе, но в решающей схватке за главный трофей он уступил хорватскому борцу.

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский спортсмен стал серебряным призером международного турнира по греко-римской борьбе, который проходил в Сербии. Состязание является одним из этапов отбора для дальнейшего участия в чемпионате мира и чемпионате Европы.

"Ростислав Коваль провел три схватки с сильными соперниками за выход в финал и одержал уверенные победы. В результате решающем противостоянии за звание победителя с хорватским спортсменом он уступил и завоевал серебряную медаль", - рассказали в дубоссарской администрации.

Молдавский борец греко-римского стиля Игорь Бешляга. Архивное фото
© Photo: Olympic Moldova
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Ростислав Коваль является воспитанником дубоссарской детско-юношеской спортивной школы №3. Борца тренирует Сергей Иванов. На международном первенстве в Сербии Ростислав боролся в весовой категории до 92 кг.

Спортсмен уже выступал на соревнованиях международного уровня, достойно показав себя. Недавно он стал победителем международных состязаний по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Владимира Копытова, который проходил в Республике Беларусь.

Участниками турнира в Сербии стали сильнейшие спортсмены Европы: Венгрии, Молдовы, Румынии, Словакии, Хорватии и других стран.

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Теги:
спортсмен, борец, серебро, турнир, греко-римская борьба, Приднестровье


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