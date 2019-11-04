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Тяжелая атлетика

Штангистка из Комрата завоевала бронзу на международном турнире

© Public Domain / Pxhere
Спорт
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Sputnik Молдова

Елена Кылчик успешно выступила в соревнованиях в весе до 87 килограммов, заняв третье место в толчке с результатом 126 кг и третье место в рывке с результатом 100 кг.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Спортсменка из Комрата Елена Кылчик завоевала бронзовую медаль на международном турнире Alexander Cup-2019, который прошел в белорусском городе Гродно.

Кылчик успешно выступила в соревнованиях в весе до 87 килограммов, заняв третье место в толчке с результатом 126 кг и третье место в рывке с результатом 100 кг, что по сумме позволило ей подняться на третью ступень пьедестала почета.

В конце октября молдавская тяжелоатлетка выиграла золото чемпионата Европы среди молодежи, который проходил с 17 по 27 октября в Бухаресте (Румыния).

В рывке наша соотечественница зафиксировала штангу весом 100 килограммов и стала второй.

Однако в толчке ее результат в 131 килограмм оказался лучшим.

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