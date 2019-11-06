"Шериф" победил в юношеской Лиге чемпионов: до стыков один шаг

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Тираспольский "Шериф" со счетом 2:0 победил норвежский "Сондал" в первом матче второго раунда юношеской Лиги чемпионов.
Поединок прошел в Тирасполе. На 31-й минуте счет открыл форвард хозяев Коваль, а на 75-й отличился другой нападающий Глига. Кстати, на 58-й минуте Глига вышел на замену именно вместо Коваля.
Ответный матч состоится 27 ноября в Сондале.
В первом раунде тираспольчане дважды обыграли македонскую "Шкендию" - 2:1 на выезде и 1:0 дома.
Что говорит регламент?
Соревнования в юношеской Лиге чемпионов на начальной стадии делятся на путь Лиги чемпионов УЕФА и путь национальных чемпионов.
Путь Лиги чемпионов УЕФА: 32 юношеские команды клубов, участвующих в Лиге чемпионов УЕФА сохраняют формат и расписание матчей группового этапа, которые соответствуют групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА. Победители групп проходят в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, попадают в стыковые матчи.
Путь национальных чемпионов: 32 победителей национальных юношеских турниров проводят два раунда двухматчевых противостояний. Восемь победителей квалифицируются в стыки.
В стыковых поединках победители национальных юношеских турниров играют один матч дома против команд, занявших вторые места в группе пути Лиги чемпионов УЕФА.
В 1/8 финала победители групп пути Лиги чемпионов УЕФА играют один матч против победителей стыков (хозяева определяются жеребьевкой).
В четвертьфинале, полуфинале и финале команды играют друг с другом по одному матчу (хозяева определяются жеребьевкой, а полуфинал и финал проходят на нейтральном поле).
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