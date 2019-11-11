Албот отмечает юбилей: возраст – опыт, дальше – только вперед

В этот возраст он вступил, будучи на 46-й строчке мирового топа. Да, до первой "тридцатки" рейтинга АТР Албот пока не добрался, лучший результат – 39 место, которое он занял 5 августа 2019 года и сохранял в течение двух недель.
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Именно 2019 год стал самым успешным в карьере отечественного теннисиста. Балансировал на грани первой сотни Албот с конца 2017 года. Весь 2018 год спортсмен провел то в числе первых 90 лучших представителей этого вида спорта, то преодолевая эту отметку, то вновь возвращаясь обратно за незримую линию. И вот в 2019-м случился прорыв – Албот перепрыгнул через пять десятков мест мировой классификации и попал в полусотню лучших теннисистов планеты.
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Первый рывок в направлении "большой пятидесятки" был сделан еще в феврале, когда Албот впервые в карьере выиграл одиночный титул турнира АТР. Причем, по ходу решающей встречи на проходившем в США Delray Beach ему пришлось проявить всю силу своего характера.
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В поединке с британцем Дэниэелем Эвансом, продолжавшимся без малого три часа, было все – часовой перерыв из-за дождя, волевое возвращение в игру оппонента, три матчбола Эванса, но Албот не ошибся ни разу там, где этот промах мог оказаться фатальным и в результате победил 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).
На пути к тому финалу молдавский спортсмен обыграл хорвата Иво Карловича, австралийца Ника Киргиоса, американца Стива Джонсона и еще одного хозяина кортов Маккензи Макдональда.
Победа принесла Алботу 250 очков в зачет рейтинга АТР и позволила совершить прыжок через 30 ступеней – с 82 на 52 место. И уже в середине марта отечественный теннисист впервые в истории молдавского тенниса попал в 50 лучших представителей этого вида спорта на планете, а в августе вошел в топ-40.
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Если в прошлые годы Албот играл в основном на соревнованиях пониже классом – челленджерах, то сейчас он выбирает самые серьезные турниры – АТР и Мастерсы, где играют лидеры мирового рейтинга, с которыми он способен бороться на равных.
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Доказательством тому – первая очная игра со швейцарцем Роджером Федерером, которую молдавский теннисист едва не выиграл, уступив в трех сетах - 6:4, 5:7, 3:6.
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Всего в 2019 году Албот выиграл 31 одиночный поединок, проиграв в 26-ти, и сумел заработать более миллиона долларов призовых, при том, что общая сумма призовых за карьеру (с 2008 года) немногим превышает 3,1 миллиона долларов США.
Только в этом сезоне в послужном списке молдавского спортсмена победы над испанцем Фернандо Вердаско, немцем Филипом Кольшрайбером, киприотом Маркосом Багдатисом, итальянцами Фабио Фоньини и Андреасом Сеппи, румыном Мариусом Копилом, сербом Янко Типсаревичем и многими другими именитыми спортсменами.
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А матчи Албота с представителями мировой десятки всегда запоминаются поклонникам этого вида спорта напряженной борьбой. Чего стоит только матч первого круга на US Open против немца Александра Зверева, который Албот едва не вытащил, уступая 0:2 по сетам, а в итоге проиграв только в пятой партии – 1:6, 3:6, 6:3, 6:4, 2:6.
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Или недавняя встреча молдавского спортсмена с французом Гаэлем Монфисом на Мастерсе в Париже, где хозяин кортов едва справился с Алботом, проиграв первую партию и уступая во второй, – 4:6, 6:4, 6:1.
Албот в Молдове – живая легенда спорта в лучшем смысле слова.
В Кишиневе, где он родился, спортсмен сейчас бывает редко, а когда возвращается, его тепло встречают в аэропорту.
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Кроме достижений на корте у Албота - звание спортивного "посла Республики Молдова", медаль Meritul Diplomatic, врученная министром иностранных дел и евроинтеграции, крест "За заслуги" первой степени, полученный из рук главы МВД.
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Но самое главное, что Раду Албот на протяжении всей карьеры старается помогать юным теннисистам, регулярно участвуя в мастер-классах.
К своим тридцати годам он уже не только является примером для юных спортсменов из Молдовы, но и пользуется авторитетом начинающих теннисистов за границей. Толпы детей окружают Албота на турнирах за рубежом в надежде получить автограф молдавского спортсмена.
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Часто для начинающих музыкантов стимулом развиваться становится напутствие на гитаре, написанное кем-то из его кумиров, а для начинающих спортсменов таким талисманом может стать мяч с подписью именитого атлета.
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Сколько детей решили заняться теннисом, наблюдая за тем, как Албот борется на корте, и сколько их еще будет!
Ведь тридцатилетний рубеж для Албота – лишь багаж опыта, который он накопил за годы своих выступлений.
Это время, когда можно проанализировать то, чего уже удалось достичь, момент строить планы и ставить перед собой все более высокие цели, которые, без сомнения, ему по-плечу реализовать.
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Албот – пример патриотизма, целеустремленности, спортивной мудрости и терпеливости. Ведь слава не свалилась на него с неба, он сам завоевал свое место под солнцем.
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А сейчас он нашел "идеальный способ отпраздновать свой 30-й день рождения".
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