Франция-Молдова: что ждет болельщиков футбола и команду на "Стад-де-Франс"

Читайте в обзоре Sputnik о турнирных раскладах, составах команд, судейском корпусе и о том, чего ждать от выездного поединка молдавской сборной с французами.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Сборная Молдовы в четверг вечером сыграет на выезде против действующих чемпионов мира по футболу французов в квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

Один из лидеров группы "Н" примет на "Стад-де-Франс" последнюю команду этого секстета. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Незавидное турнирное положение

После восьми сыгранных матчей команды подошли к этой встрече с разными турнирными задачами – победа дома гарантирует французам путевку на Евро-2020, которую они до сих пор официально не оформили, занимая лишь вторую строчку в промежуточной таблице и уступая по дополнительным показателям команде Турции, в чьем активе также 19 очков.

А вот молдавский коллектив поклонников в этом отборе разочаровал, располагаясь на последней (шестой) позиции за две игры до окончания отборочной кампании.

Национальная команда так плохо выступала в квалификации к чемпионату Европы, что по ходу отбора сменила двух тренеров. Начинали свой путь в квалификации отечественные футболисты под руководством Александра Спиридона, контракт с которым расторгли 19 июля. С августа команду возглавил советский и украинский специалист Семен Альтман, при котором результаты стали еще хуже. В итоге в конце октября было объявлено, что две заключительные встречи квалификации молдавские футболисты проведут под руководством немецкого тренера турецкого происхождения Энгина Фирата. Он, кстати, еще на первой пресс-конференции сказал, что главной задачей в матче с французами для его подопечных будет показать характер и неуступчивость в каждом единоборстве.

Судейская бригада

На матче Франция-Молдова будет работать литовская бригада арбитров во главе с Гедеминасом Мажейкой. Помощники рефери – Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Четвертый судья – Манфредас Лукьянчукас.

Сорокаоднолетний Мажейка начал судить в 1999 году. До сих пор он работал на юношеских и молодежных чемпионатах Европы. При его судействе прошли шесть поединков Евро и 83 игры под эгидой УЕФА.

Всего одну игру при судействе Мажейки провела команда из нашей страны. Произошло это более десяти лет назад. 5 сентября 2009 года сборная Молдовы принимала в Кишиневе Люксембург. Подопечные Игоря Добровольского не смогли тогда одержать победу, а сам матч завершился нулевой ничьей.

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Что касается Франции, то литовский арбитр судил семь встреч, где играли представители этой страны – два поединка юношеской сборной и пять игр клубных команд. В этих встречах одержаны четыре победы, зарегистрированы две ничьи и всего одно поражение.

Очные поединки и статус фаворита

Национальные сборные Молдовы и Франции сыграли друг с другом всего однажды. Произошло это на старте текущего отбора на Евро-2020 – 22 марта 2019 года французы победили в Кишиневе со счетом 4:1.

Мяч форварда хынчештского "Петрокуба" Владимира Амброса в ворота Уго Льориса – один из двух голов, которые удалось забить национальной сборной во всем отборочном цикле. Второй мяч на счету защитника Игоря Армаша – он отличился в домашнем поединке с Андоррой еще 8 июня. С тех пор игроки сборной ни разу не распечатали ворота оппонентов. При этом, за восемь встреч Молдова пропустила 22 гола.

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Букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяев. Коэффициенты на победу французов составляют 1,01-1,02. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом от 20 до 32, а победа молдавских футболистов и вовсе от 64 до 99.

Потеря французов

Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди из-за повреждения не сыграет за сборную Франции. В поединке с "Миланом" футболист сломал ребро и не смог прибыть в расположение команды.

В Кишиневской встрече Матюиди вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

В официальной заявке французов четыре голкипера (Ареола, Льорис, Манданда и Меньян), 12 защитников (Павар, Менди, Кимпембе, Варан, Лангле, Юмтити, Дюбуа, Зума, Динь, Сидибе, Лукас, Кюрзава), 10 полузащитников (Погба, Гендузи, Ндомбеле, Лемар, Толиссо, Канте, Матюиди, Н’Зонзи, Сиссоко, Иконе) и 8 форвардов (Гризманн, Жиру, Мбаппе, Бен-Йеддер, Коман, Фекир, Товен, Плеа).

Кто вызван в сборную Молдовы

Новый главный тренер национальной сборной Молдовы по футболу Энгин Фират первоначально назвал список из 15 футболистов, играющих в зарубежных чемпионатах, которых он решил вызвать в команду на матчи квалификации Евро-2020 против Франции и Исландии. И только потом в сборную вызвали и игроков национального чемпионата.

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Вратари: Алексей Кошелев из голландской "Фортуны" (19 матчей за сборную), Денис Русу из ясской "Политехники" (0 матчей за сборную), Николае Чеботарь из сурученского "Сфынтул Георге" (0 матчей за сборную) и Дмитрий Челядник из тираспольского "Шерифа" (1 игра за сборную).

Защитники: Игорь Армаш из румынского "Волунтарь" (54 матча, 4 гола), Дину Граур из румынской "Астры" (13 матчей, 0 голов), Кэтэлин Карп из "Уфы" (27 игр, 1 гол), Артур Крэчун из "Университатя Клуж" (0 матчей), Олег Рябчук из португальской "Пакош де Феррейра" (16 матчей, 0 голов), Еуджен Засавицки из могилевского "Днепра" (1 матч за сборную), Вячеслав Посмак из тираспольского "Шерифа" (36 игр, 2 гола), Ион Жардан (28 матчей за сборную) и Андрей Кожокарь из "Петрокуба", Максим Фокша из "Сфынтул Георге" (0 игр за сборную) и Серджиу Платика из оргеевского "Милсами" (11 матчей за сборную).

Полузащитники и форварды: Артур Ионицэ из итальянского "Кальяри" (43 матча, 3 гола), Еуджен Оанча из хабаровского "СКА" (0 матчей), Вадим Рацэ из "Киндия Тырговиште" (4 игры, 0 голов), Евгений Кочук из азейрбайджанского "Сабаила" (16 игр, 0 голов), Раду Гынсарь из самарских "Крыльев Советов" (37 игр, 7 голов), Виталие Дамашкан из голландской "Фортуны Ситтард" (9 матчей, 1 гол), Николае Милинчану из "Вадуца" (8 игр, 0 голов), Вирджилиу Постолаки из французского "Лилля" (0 игр), Артур Патраш (27 матчей за сборную) и Евгений Сидоренко из кишиневского "Зимбру", Александр Белоусов из "Шерифа" (0 игр за сборную), Александр Антонюк из "Милсами" (44 игры, 3 гола) и Владимир Амброс из "Петрокуба" (11 игр, 1 гол).

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