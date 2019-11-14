Кто он, автор гола сборной Молдовы по футболу в ворота чемпионов мира

Вадим Рацэ открыл счет в матче с французской сборной в первой тайме - подробности о молдавском игроке.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Игра в Париже между сборными Франции и Молдовы начался с сенсации. Наш футболист Вадим Рацэ открыл счет, забив первый гол в матче. Французам потребовалось время, для того, чтобы наверстать отставание.

Молодой игрок выступал за молдавскую команду "Шериф" Рацэ с 2010 по 2013 годы. Сейчас играет за румынскую команду "Киндия Тырговиште". До сих пор провел за сборную 4 матча, но голов на его счету не было.

Сам футболист рассказал в интервью молдавским СМИ, что футбол для него - целая жизнь, которой он посвятил себя.

"Я пришел туда в 7 лет, а в 13 перебрался в Академию "Шерифа". Но этот период был очень важным для моей дальнейшей карьеры. Тогда я по-настоящему влюбился в футбол, и понял, чем хочу заниматься. Плюс, правильные тренировки заложили необходимую в будущем базу", - рассказал Рацэ.

Сборная Молдовы в четверг вечером играет на выезде против действующих чемпионов мира по футболу французов в квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

Один из лидеров группы "Н" принимает на "Стад-де-Франс" последнюю команду этого секстета. Стартовый свисток прозвучал в 21.45.

После восьми сыгранных матчей команды подошли к этой встрече с разными турнирными задачами – победа дома гарантирует французам путевку на Евро-2020, которую они до сих пор официально не оформили, занимая лишь вторую строчку в промежуточной таблице и уступая по дополнительным показателям команде Турции, в чьем активе также 19 очков.

А вот молдавский коллектив поклонников в этом отборе разочаровал, располагаясь на последней (шестой) позиции за две игры до окончания отборочной кампании.

Национальная команда так плохо выступала в квалификации к чемпионату Европы, что по ходу отбора сменила двух тренеров. Начинали свой путь в квалификации отечественные футболисты под руководством Александра Спиридона, контракт с которым расторгли 19 июля. С августа команду возглавил советский и украинский специалист Семен Альтман, при котором результаты стали еще хуже.

В итоге в конце октября было объявлено, что две заключительные встречи квалификации молдавские футболисты проведут под руководством немецкого тренера турецкого происхождения Энгина Фирата. Он, кстати, еще на первой пресс-конференции сказал, что главной задачей в матче с французами для его подопечных будет показать характер и неуступчивость в каждом единоборстве.

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