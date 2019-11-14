Визит к Минотавру: укололи монстра булавкой, отделались легким щелчком по носу

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Дебют матча - сказка для Золушки. Вадим Рацэ воспользовался нерасторопностью Клемана Лангле, выцарапал у него мяч и поразил ворота чемпионов мира.
Шла 8-я минута и восторгу не было предела. Даже затеплилась робкая надежда... На что? Да на приличный результат, или, хотя бы, на достойную игру.
Счет французы бросились сравнивать рьяно, иногда размашисто, но по большей части суетливо. Удача улыбнулась хозяевам поля под занавес первого тайма, и на перерыв команды ушли с тем, с чем вышли на поле.
Затем случилось и неизбежное. Французы во тором тайме нас таки дожали. Пенальти, Жиру не промахивается. 2-1.
Синдром первой трети
Наши ребята, наконец, преодолели комплекс 30-й минуты. Во многих предыдущих матчах они до этой отметки еще как-то смотрелись, а затем наступал резкий спад. А тут даже гол забили, да еще кому - чемпионам мира! Французы, правда, в силу своего национального характера иногда позволяют себе капризы.
Что касается нас, то вывод один - под руководством нового тренера, немца турецкого происхождения Энгина Фирата команда сделал шажок вперед.
В способности противостоять непростому сопернику, а главное - в показанном качестве игры.
Минимальное поражение на "Стад-де-Франс" - это вам не разгром на собственном поле от того же соперника. Такой результат даже для бразильцев не был бы зазорным.
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