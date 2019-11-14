Визит к Минотавру: укололи монстра булавкой, отделались легким щелчком по носу

Сборная Молдовы по футболу начала матч на парижском "Стад-де-Франс" так, как не ожидал никто. Конечный итог был менее впечатляющим.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Дебют матча - сказка для Золушки. Вадим Рацэ воспользовался нерасторопностью Клемана Лангле, выцарапал у него мяч и поразил ворота чемпионов мира.

Шла 8-я минута и восторгу не было предела. Даже затеплилась робкая надежда... На что? Да на приличный результат, или, хотя бы, на достойную игру.

© AFP 2019 / BERTRAND GUAY Гол!!!

Счет французы бросились сравнивать рьяно, иногда размашисто, но по большей части суетливо. Удача улыбнулась хозяевам поля под занавес первого тайма, и на перерыв команды ушли с тем, с чем вышли на поле.

© AFP 2019 / BERTRAND GUAY Рафаэль Варан сравнивает счет.

Затем случилось и неизбежное. Французы во тором тайме нас таки дожали. Пенальти, Жиру не промахивается. 2-1.

Синдром первой трети

Наши ребята, наконец, преодолели комплекс 30-й минуты. Во многих предыдущих матчах они до этой отметки еще как-то смотрелись, а затем наступал резкий спад. А тут даже гол забили, да еще кому - чемпионам мира! Французы, правда, в силу своего национального характера иногда позволяют себе капризы.

Что касается нас, то вывод один - под руководством нового тренера, немца турецкого происхождения Энгина Фирата команда сделал шажок вперед.

© REUTERS / BENOIT TESSIER Энгин Фират.

В способности противостоять непростому сопернику, а главное - в показанном качестве игры.

Минимальное поражение на "Стад-де-Франс" - это вам не разгром на собственном поле от того же соперника. Такой результат даже для бразильцев не был бы зазорным.

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