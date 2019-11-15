"Будем детям рассказывать": жена Рацэ о голе в ворота Франции

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Вадим Рацэ стал автором исторического гола, забитого в ворота сборной Франции на "Стад-де-Франс".
"Очень горжусь мужем, он проявил себя на все сто процентов. Он добился этого через труд и упорство, - рассказала жена полузащитника национальной команды. - Я смотрела матч по телевизору. После гола я радовалась, конечно. Радовалась как никогда!"
По словам Оксаны, спортивный успех мужа теперь станет частью семейной истории.
"Этот гол останется у нас в памяти на всю жизнь, и мы будем рассказывать ещё своим детям, какой у них папа молодец", - отметила супруга футболиста.
Оксана добавила, что она каждый день поддерживает Вадима, он это чувствует и благодарит.
"Это очень важно для каждого спортсмена, - уточнила она. - Без моральной поддержки им не пройти через футбольные трудности. Думаю, поддержка и любовь - самое главное в семье".
Вадим Рацэ стал автором гола в ворота сборной Франции – действующего чемпиона мира по футболу. Молдова в гостях открыла счет уже на 9-й минуте матча. Французы сравняли счет в первом тайме. Выйти вперед хозяева смогли только благодаря пенальти на 79-й минуте, оформив итоговый счет 2-1. Напомним, в марте этого года игра в Кишиневе сборных Молдовы и Франции закончилась со счетом 1-4.
Вадим выступает за румынскую команду "Киндия Тырговиште". Ранее играл за футбольный клуб "Шериф" из Тирасполя.
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