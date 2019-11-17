Молдова – Исландия: последняя битва в квалификации Евро-2020

Читайте в обзоре Sputnik о турнирных раскладах, составах команд, судейском корпусе и о том, чего ждать от домашнего поединка молдавской сборной с исландцами.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Сборная Молдовы в воскресенье вечером сыграет дома против сборной Исландии в заключительном для себя матче группы "Н" в рамках квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

В гости к Молдове, замыкающей турнирную таблицу, пожалует третья команда этого секстета. Поединок пройдет на кишиневском стадионе "Зимбру". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по местному времени.

Все об арене "Зимбру"

Идея строительства собственного стадиона для футбольного клуба "Зимбру" возникла в 2002 году. Уже на следующий год был создан проект арены, а в 2004-м началось возведение, которое длилось 27 месяцев.

Для обеспечения звукового комфорта окружающих его жилых многоэтажных домов, а также находящегося поблизости Центра охраны здоровья матери и ребенка арену стадиона по всему периметру накрыли звуконепроницаемыми панелями. Особенностью конструкции козырьков над трибунами также является то, что они выполнены из полупрозрачного материала, пропускающего солнечные лучи и не препятствуют естественному освещению и температурному режиму на всей территории футбольного поля.

Помимо основной спортивной арены вместимостью в 10 тысяч 500 зрителей, на территории спорткомплекса были построены два футбольных поля (с натуральным газоном и трибунами на 2 тысячи 500 мест, с искусственным газоном и трибунами на 2 тысячи 200 мест), три теннисных корта, трехэтажное здание детской спортивной школы, гостиница для спортсменов и спортивно-оздоровительный центр.

Открыли стадион "Зимбру" 20 мая 2006 года. Именно в этот день ФК "Зимбру" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" – 1:1.

После строительства арена стала домашней для кишиневского "Зимбру". Спустя какое-то время свои игры на арене стала проводить другая столичная команда – "Дачия" (до строительства арены в Спее). Кроме того, этот стадион стал основным для национальной сборной страны.

С июня 2016 года Молдавская федерация футбола начала администрировать стадион "Зимбру". Соглашение рассчитано на 10 лет. МФФ взяла на себя обязательства и ответственность перед международными футбольными структурами по обновлению арены, чтобы она могла принимать соревнования самого высокого международного уровня.

Матч Молдова-Турция. © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч Молдова-Турция. © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч Молдова - Албания. © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч Молдова-Турция. © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч Молдова-Турция. © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч Молдова-Турция. © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч Молдова - Албания. © Sputnik / Miroslav Rotari

Футбольный матч Молдова-Франция. © Sputnik / Miroslav Rotari

Футбольный матч Молдова-Франция. © Sputnik / Miroslav Rotari

Париж. Франция- Молдова. © AFP 2019 / BERTRAND GUAY 1 / 10 © Sputnik / Miroslav Rotari Матч Молдова-Турция.

Столичный стадион "Зимбру" вошел в топ-15 самых вместительных в странах СНГ арен футбольных сборных, которые участвуют в квалификации на чемпионат Европы 2020 года. При составлении рейтинга эксперты брали в расчет количество зрителей, которые вмещают арены.

Турнирный расклад

Положение в группе у молдавского коллектива незавидное. Команда, несмотря на яркий матч против чемпионов мира на "Стад-де-Франс", осталась на последнем месте в группе "Н". Всему виной неуверенный отборочный цикл, по ходу которого у сборной сменились два тренера.

Начинали свой путь в квалификации отечественные футболисты под руководством Александра Спиридона, контракт с которым расторгли 19 июля. С августа команду возглавил советский и украинский специалист Семен Альтман, при котором результаты стали еще хуже, а часть игроков отказалась приезжать в команду из-за конфликта с наставником.

В итоге в конце октября было объявлено, что две заключительные встречи квалификации молдавские футболисты проведут под руководством немецкого тренера турецкого происхождения Энгина Фирата. Именно он вывел сборную на выездной матч в Париже, который заставил болельщиков, казалось бы, уже отвернувшихся от команды, вновь поверить в отечественных футболистов.

Молдавские игроки не просто продемонстрировали неуступчивость на каждом участке поля, они больше половины первого тайма вели в счете, а затем удерживали ничейный результат практически до конца второй сорокапятиминутки, пропустив решающий гол с пенальти.

"Я очень горд за своих ребят. Горд тем, как они играли и благодарю их за это. Но я очень обижен на арбитров, которые сыграли важную роль в первом голе французов. Они ошиблись, потому что все видели, как Жиру сфолил на Кошелеве. Гол нужно было отменить. Это невообразимо, чтобы на таком уровне команде помогали таким образом. Мы понимаем, что мы – маленькая команда, но такое недопустимо. Правила игры должны быть едины для всех", - сказал после игры с французами Фират.

© REUTERS / BENOIT TESSIER Энгин Фират.

А на своей первой пресс-конференции тренер обещал, что в заключительной встрече против Исландии молдавские футболисты не будут отсиживаться в обороне, потому что должны реабилитироваться за все прошлые поражения перед своими болельщиками.

Именно поэтому Кишинев ожидает настоящая битва. Ведь исландцы, потерявшие шанс напрямую попасть на Евро-2020, все еще находятся в зоне квалификации в стыки. В молдавской столице они не будут отбывать номер, а постараются добиться максимального результата.

В воскресенье в Кишиневе схлестнутся две силы. Первая обязана доказать, что матч во Франции не был исключением из правил, а вторая – защитить свое право сыграть в стыковых матчах. От этого поединок будет только интереснее.

В первом матче квалификации исландцы дома победили со счетом 3:0 (голы на счету Сигторссона, Бьярнасона и Бедварссона), но сейчас будет совсем другая история.

Букмекеры же считают фаворитом гостей. Коэффициент на их победу составляет примерно 1,5, вероятность ничьей – 4,5, а коэффициент на успех молдавской команды – от 6,5 до 7,5.

А судьи кто?

На матче будет работать чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловцом. Помощники рефери – Иво Надроник и Томаш Мокруш. Четвертый судья – Мирослав Зелинка.

Краловец начал судить еще в 1993 году, а в высшем дивизионе стал работать с 2002 года, категорию ФИФА получил год спустя.

Этот арбитр работал на Евро-2016 и Олимпийских играх 2012 года, а также судил поединки юношеских чемпионатов Европы и мира.

Краловец уже во второй раз приедет в молдавскую столицу. 17 октября 2007 года в рамках отбора на континентальное первенство сборная Молдовы при его судействе разгромила соперников из Венгрии – 3:0. За два года до этого наша молодежная команда в Риети минимально проиграла итальянцам (0:1), ту встречу также обслуживал этот чех.

А вот 17 сентября 2009 года на групповой стадии Лиги Европы тираспольский "Шериф" на выезде сыграл вничью с бухарестской "Стяуа" (0:0). Встречу тоже судил Краловец.

Для исландцев он – несчастливый арбитр. Единственный матч в отборе на чемпионат мира-2018 это сборная проиграла на выезде команде Финляндии – 0:1. Матч прошел 2 сентября 2017 года.

В последних десяти встречах Краловец показал 48 желтых карточек, а также одну красную (в Лиге Европы в поединке между "Вильярреалом" и "Спортингом"). При этом не было не назначено ни одного пенальти.

Составы команд

В официальной заявке исландцев четыре голкипера (Халльдоурссон, Кристинссон, И.Йонссон, Рунарссон), двенадцать защитников (Б.Севарссон, Херманнссон, Фьоулусон, Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Р.Сигурдссон, Арнасон, Эйольфссон, Фридйонссон, Магнуссон, А.Скуласон), одиннадцать хавбеков (Б.Бьярнасон, Г.Сигурдссон, Гвюдмюндссон, Сигурдссон, Сигурьонссон, А.Гуннарссон, Андерсон, Гисласон, Трандарсон, Хадльфредссон, Траустасон) и шесть форвардов (Гвюдмюндссон, Сигурдарсон, Сигторссон, Финнбогасон, Кьяртанссон, Бедварссон).

В сборную Молдовы вызваны следующие футболисты:

Вратари: Алексей Кошелев из голландской "Фортуны", Денис Русу из ясской "Политехники", Николае Чеботарь из сурученского "Сфынтул Георге" и Дмитрий Челядник из тираспольского "Шерифа".

Защитники: Игорь Армаш из румынского "Волунтарь" (4 гола), Дину Граур из румынской "Астры", Кэтэлин Карп из "Уфы" (1 гол), Артур Крэчун из "Университатя Клуж", Олег Рябчук из португальской "Пакош де Феррейра", Еуджен Засавицки из могилевского "Днепра", Вячеслав Посмак из тираспольского "Шерифа" (2 гола), Ион Жардан и Андрей Кожокарь из "Петрокуба", Максим Фокша из "Сфынтул Георге" и Серджиу Платика из оргеевского "Милсами".

Полузащитники и форварды: Артур Ионицэ из итальянского "Кальяри" (3 гола), Еуджен Оанча из хабаровского "СКА", Вадим Рацэ из "Киндия Тырговиште" (1 гол), Евгений Кочук из азейрбайджанского "Сабаила", Раду Гынсарь из самарских "Крыльев Советов" (7 голов), Виталие Дамашкан из голландской "Фортуны Ситтард" (1 гол), Николае Милинчану из "Вадуца", Вирджилиу Постолаки из французского "Лилля", Артур Патраш и Евгений Сидоренко из кишиневского "Зимбру", Александр Белоусов из "Шерифа", Александр Антонюк из "Милсами" (3 гола) и Владимир Амброс из "Петрокуба" (1 гол).

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