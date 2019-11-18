Приднестровский борец снова завоевал золото на международном турнире

Спортсмен из Дубоссар успешно прошел очередной этап к чемпионату Европы по греко-римской борьбе, который состоится в следующем году.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский спортсмен Ростислав Коваль удачно выступил на международных соревнованиях по греко-римской борьбе, которые проходили в украинском городе Мукачево. Воспитанник дубоссарской детско-юношеской спортивной школы №3 вернулся домой с золотой медалью. Коваль боролся в весовой категории до 92 килограмм.

"Спортсмен одержал победы в четырех схватках и вышел в финал. В борьбе за первое место Коваль одержал победу над украинским спортсменом и стал чемпионом в своей весовой категории", - отметили в администрации города Дубоссары.

Международный турнир по греко-римской борьбе собрал спортсменов из разных стран: Белоруссии, Венгрии, Румынии, Словакии, Украины и других. Состязание является одним из этапов отбора для дальнейшего участия в чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.

В Дубоссарах спортсмена тренирует Сергей Иванов. Недавно Ростислав стал победителем международных состязаний по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Владимира Копытова, которые проходили в Республике Беларусь, а также завоевал серебро турнира международного уровня, организованного в Сербии.

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