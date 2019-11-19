Сборная Молдовы по футболу сыграет в Кишиневе товарищеский матч с Россией

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Национальные сборные Молдовы и России по футболу проведут 31 марта 2020 года товарищеский матч на столичном стадионе "Зимбру". Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола.

"Для Молдовы матч станет частью программы подготовки к Лиге наций, которая стартует осенью 2020 года и на которую мы возлагаем надежды. А для России игра станет контрольной перед финальной частью Евро-2020", - говорится в сообщении национальной профильной федерации.

До сих пор Молдова и Россия трижды встречались между собой. Один поединок завершился вничью и дважды побеждали россияне.

История встреч

Первым очным противостоянием также стала товарищеская игра, которая прошла на ныне несуществующем "Республиканском стадионе" в Кишиневе еще 4 июня 2000 года. Тогда россияне одержали верх со счетом 1:0.

А вот еще две встречи состоялись в рамках отбора на Евро-2016. Первая из них прошла 12 октября 2014 года на "Открытие Арене" и неожиданно завершилась вничью. На гол Артема Дзюбы (73-я минута) сборная Молдовы ответила мячом Александра Епуряну (75-я минута).

Однако российская команда сумела выиграть тяжелый для себя выездной поединок, состоявшийся в рамках той квалификации 9 октября 2015-го. Отличились в составе россиян Сергей Игнашевич (58-я минута) и Артем Дзюба (79-я минута). Гол престижа в сборной Молдовы забил Евгений Чеботару (85-я минута).

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