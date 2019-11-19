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Новый главный тренер сборной Молдовы по футболу Энгин Фират

Фират хочет остаться в сборной Молдовы: решение за исполкомом МФФ

© Photo: FMF
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (104)
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Sputnik Молдова

Контракт с главным тренером национальной команды продлят минимум на сезон, если его кандидатуру в начале декабря одобрит исполком футбольной федерации.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) достигла договоренности о продолжении сотрудничества с немецким тренером турецкого происхождения Энгином Фиратом по меньшей мере до конца 2020 года.

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"Хочу остаться в Молдове, потому что верю в игроков, потому что видел их потенциал, и мы можем дать результат", - сказал иностранный специалист. 

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Он добавил к этому, что руководство федерации заверило его, что национальная команда получит все необходимые условия для достижения поставленных задач.

Планируется, что Фират будет главным тренером команды в течение всего цикла Лиги наций.

Однако контракт с наставником подпишут только после того, как его кандидатуру одобрит исполком МФФ. Заседание запланировано на начало декабря.

Кто такой Фират?

Фират родился 11 июня 1970 года в Стамбуле. Дебютировал на тренерском мостике в 1997 году, став ассистентом главного тренера клуба "Самсунспор". Затем в течение 11 лет трудился вторым тренером в "Антальяспоре" (Турция), "Айнтрахте" (Германия), "Фенербахче" (Турция), "Рот Вайсс Ален" (Германия), "Инчхон Юнайтед" (Южная Корея), "Сивасспоре" (Турция), ФК "Сайпа" (Иран) и "Кайсери Эрджиесспоре" (Турция). 

В 2008-2009 году Фират входил в тренерский штаб сборной Ирана и параллельно работал главным тренером одного из лучших клубов этой страны "Сепахан". 

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В 2011 году руководил еще одной иранской командой "Гостареш Фулад", а в сезоне 2013-2014 возглавлял ФК "Сайпа".

С 2015 по 2017 годы был спортивным директором турецкого "Карабюкспора". В 2017 стал техническим директором американского ФК "Даллас Сити". Кроме того, с 2017 года Фират является вице-президентом Ассоциации тренеров турецкого происхождения, работающих в Европе.

В конце октября тренер согласился возглавить сборную Молдовы на два заключительных матчах отбора к чемпионату Европы против Франции и Исландии. Команда потерпела два поражения, но сумела доставить немало проблем чемпиону мира и одному из лидеров группы "Н".

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Тема:
Будни молдавского футбола (104)

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