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Молдавский футболист Артур Ионицэ

Артур Ионицэ - лучший футболист Молдовы 2019 года

© Photo: Twitter/ CagliariCalcio
Спорт
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Sputnik Молдова

В рамках ежегодной церемонии "Гала молдавского футбола" были названы лучшие игроки, тренеры и арбитры.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Полузащитник итальянского "Кальяри" Артур Ионицэ признан лучшим футболистом Молдовы 2019 года. Результаты были объявлены в воскресенье в рамках церемонии "Гала молдавского футбола". 

Ионицэ уже во второй раз признан лучшим игроком страны. Впервые он получил это звание по итогам 2014 года. Именно в том сезоне он стал первым молдавским футболистом Серии "А", надев футболку "Вероны". А летом 2016 года он перешел в "Кальяри".  За этот трансфер были выплачены рекордные для Молдовы 4,5 миллиона евро. С этой командой у него подписано соглашение до 2021 года.

В марте 2019-го Ионицэ с капитанской повязкой вывел сборную Молдовы на игру с Францией.

В женском футболе лучшим игроком 2019 года признана Наталья Мунтяну из румынского ФК "Университатя Галац".

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Остальные номинации:

Лучшая Команда - сурученский "Сфынтул Георге", а в женском футболе - новоаненская "Агариста".

Лучший Вратарь - Николай Чеботарь ("Сфынтул Георге") / в женском футболе - Даниела Куцуруба ("Норок" Ниморены).

Лучший Защитник - Вячеслав Посмак ("Шериф") / в женском футболе - Виктория Гурдиш ("Реал-Сукчес"). 

Лучший Полузащитник - Александр Суворов ("Сфынтул Георге") / в женском футболе - Кристина Мустяцэ ("Агариста" Анений Ной).

Лучший Нападающий - Владимир Амброс ("Петрокуб") / в женском футболе - Людмила Караман ("Агариста" Анений Ной).

Лучший Тренер - Сергей Чеботарь ("Сфынтул Георге") / в женском футболе - Елена Субботина (Женская Сборная Молдовы U-17).

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Лучший арбитр - Вячеслав Банарь.

Бомбардир года - Юрий Кендыш ("Шериф") - 13 голов / в женском футболе - Людмила Караман ("Агариста" Анений Ной) - 17 голов.

В Номинации "Симпатия Публики" выиграл капитан, защитник сборной Молдовы и румынского клуба "Волунтарь" Игорь Армаш.

Премия "Николай Симаток" была вручена игроку сборной Молдовы и голландской "Фортуны" - Виталию Дамашкану.

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