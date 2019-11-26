Приднестровцы завоевали 22 медали на чемпионате Молдовы по кикбоксингу

Национальные соревнования проводились по версии WAKO в разделах кик-лайт и K-1 среди разных возрастных категорий.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Команда приднестровских спортсменов блестяще выступила на Чемпионате Молдовы по кикбоксингу WAKO в разделах кик-лайт и K-1. Домой ребята увезли 22 награды.

"Приднестровская команда показала более чем достойный результат. Тринадцать раз наши файтеры поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Также в копилке приднестровских кикбоксеров семь серебряных и две бронзовые медали", - рассказали в службе по спорту Приднестровья.

Чемпионат Молдовы по кикбоксингу WAKO в разделах кик-лайт и K-1 проходил в Кишиневе, на базе Государственного университета физического воспитания и спорта Республики Молдова.

На национальных соревнованиях собрались кикбоксеры разных возрастных категорий. Они проходили в категориях среди школьников, юниоров, молодежи и взрослых. В чемпионате приняли участие в том числе спортсмены Национальной федерации кикбоксинга и муай тай Приднестровья, воспитанники спортивных клубов городов и районов региона.

Среди них были и опытные спортсмены, например победитель международных турниров Максим Казаку. Как писал Sputnik ранее, он в этом году стал сильнейшим в мире кикбоксером в своей весовой категории до 57 кг.

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