Проблемы молдавского футбола: представлена стратегия развития до 2024 года

В стратегии развития одного из самых популярных видов спорта в мире МФФ назвала основные проблемы и предложила способы, как можно изменить отношение граждан Молдовы к футболу, и что сделать, чтобы этот спорт постоянно развивался в стране.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Молдавская федерация футбола (МФФ) в среду представила для публичных обсуждений проект Стратегии развития футбола на 2020-2024 годы.

Массовый футбол

На сегодняшний день, по оценкам национальной федерации, в Молдове играют в футбол приблизительно 390 тысяч человек, но фактически лишь немногим более 50 тысяч из них зарегистрированы как "играющие".

"Поэтому мы хотели способствовать росту числа людей, играющих в футбол, как мужчин, так и женщин. Наша общая цель - увеличить количество зарегистрированных участников как минимум до 100 тысяч - 15 тысяч женщин и 85 тысяч мужчин", - говорится в документе. © Photo: FMF Фират хочет остаться в сборной Молдовы: решение за исполкомом МФФ

Сейчас около 21% детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет играют в футбол, и только каждый десятый школьник может посещать уроки футбола в образовательном учреждении. При этом, как подсчитали в МФФ, 80% родителей хотели бы, чтобы их дети занимались этим видом спорта.

"Это предоставляет нам фантастическую возможность роста количества участников и повышения интереса к игре в юношеском возрасте", - подчеркнули в федерации.

В рамках уроков физкультуры в школах ежегодно предусмотрено 18 часов на спортивные игры, и учитель решает, какой вид спорта выбрать. Существующие школьные соревнования организуются не для всех возрастных групп для мальчиков и девочек.

"Массовый и любительский футбол был недостаточно развит в Молдове, и только совсем недавно большее число людей стало заниматься им. Исходя из этого очень важно, чтобы мы нашли способы и возможности заинтересовать людей всех возрастных групп и профессий и воодушевить их играть в футбол", - добавили в МФФ.

Инфраструктурные проблемы

Одна из основных причин, почему жители Молдовы перестают играть в футбол — количество и качество футбольных полей в стране. Только каждый третий гражданин республики живет рядом с мини-футбольным полем, а каждый пятый - рядом с искусственным полем.

"Поэтому нам нужно найти пути развития футбольной инфраструктуры по всей стране, в тесном сотрудничестве с правительством", - сказано в документе.

Но сейчас даже у профильной федерации отсутствует полная картина того, какая футбольная инфраструктура, сооружения и средства существуют во всех частях страны и каков их уровень доступности. И даже в таких условиях в МФФ обратили внимание на то, что "количество и качество игровых полей необходимо улучшить".

"Мы планируем создать двухмерную цветовую карту страны с указанием тех мест, где имеются средства и сооружения, и где существует спрос на футбол и интерес к нему - так мы сможем определить и обозначить инфраструктурные "пробелы", - сказано в стратегии. © Sputnik / Виталий Белоусов Сборная Молдовы по футболу сыграет в Кишиневе товарищеский матч с Россией

Подготовка тренеров и профессиональных футболистов

Чтобы улучшить качество массового футбола и привлечь большее количество людей, федерация хотели бы "видеть" больше квалифицированных тренеров.

"Для этого мы планируем увеличить число тренеров (C+D в массовом футболе) с 770 до 2 тысяч к декабрю 2024 года", - отмечено в документе.

Еще одна проблема, обозначенная в стратегии, заключается в том, что на текущий момент отсутствует качественная система подготовки элитных игроков, которая включала бы в себя селекцию и тренировочный процесс футболистов под руководством лучших наставников.

"Для решения этой задачи нужно улучшить процесс развития элитных молодых игроков, иметь конкурентоспособную сборную команду страны в каждой возрастной группе, а также создать специализированный и скоординированный центр подготовки национальных сборных команд всех возрастных групп, где используются современные целевые методики тренировки для лучших игроков", - отмечено в стратегии. © Sputnik / Виталий Белоусов История футбольного противостояния команд Молдовы и России в фотографиях 19

Все это, как уточнили в МФФ, должно происходить под постоянным наблюдением лучших специалистов, чтобы повысить квалификацию игроков и улучшить спортивные результаты.

Мониторинг и первая команда страны

В профильной федерации пришли к выводу, что следует провести аудит и реструктурировать систему клубных соревнований, которая пока недостаточно конкурентоспособна. Повысив конкурентоспособность соревнований, игроки станут футболистами более высокого класса и сумеют лучше себя раскрыть, считают в МФФ.

"Мы должны усовершенствовать мониторинг и поиск игроков, которые покидают Молдову, чтобы играть в других странах, создав единую базу данных футболистов, выступающих за рубежом. При этом мы сможем поддерживать отношения с ними и определять варианты привлечения их для участия в тренировочных сборах и играх за сборную Молдовы", - говорится в стратегии.

Кроме того, уже к декабрю этого года планируется создать специальный и скоординированный институт управления национальными командами, чтобы централизованно следить за совершенствованием всех необходимых критериев для развития элитных игроков.

Такой департамент будет включать аналитическое, медицинское и рекреационное (восстановление, питание, психология) подразделения, и будет организован таким образом, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество между местными клубами и национальной сборной.

Развитие женского футбола

Приблизительно 17 тысяч 700 женщин и девочек в республике говорят, что играют в футбол, при этом далеко не все они зарегистрированы в федерации, которая поставила перед собой цель в течение пяти лет увеличить это с 6 тысяч 600 до 15 тысяч.

"Участие представительниц прекрасного пола в футболе Молдовы в настоящее время находится на низком уровне, поскольку не всегда для этого имеются возможности и женский футбол не очень хорошо продвигается", - отметили в федерации. © Photo: Twitter/ CagliariCalcio Артур Ионицэ - лучший футболист Молдовы 2019 года

При этом всего 20% жителей республики так или иначе интересуются женским футболом. Это вдвое меньше, чем средний показатель в Европе (43%).

В МФФ запланировали увеличить показатель как минимум до 35%.

Чтобы реализовать поставленные цели федерация намерена сотрудничать со всеми государственными учреждениями и другими структурами.

С полным текстом стратегии можно ознакомиться здесь.

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