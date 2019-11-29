19:56 29 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Футбольный фестиваль продолжается: в Тирасполе стартует новый его этап

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images//2605/43/26054381.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191129/28369688/futbolnyy-festival-prodolzhaetsya-v-tiraspole-startuet-novyy-ego-etap.html

Международный турнир Autumn Sheriff Cup-2019 соберет юных футболистов из Молдовы, Румынии и Украины.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. На полях спортивного комплекса "Шериф" стартует четвертая неделя крупного международного турнира Autumn Sheriff Cup-2019. В нем примут участие юноши 2005 и 2007 годов рождения из Молдовы, Румынии и Украины.

"Приднестровские воспитанники будут бороться с игроками академий и клубов, представляющих следующие города: Бакэу, Бельцы, Ботошаны, Кишинев, Кривой Рог, Констанца, Одесса, Слобоя, Страшены, Тулча и Черновцы", - рассказали в пресс-службе клуба "Шериф".

Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Приднестровье проходит грандиозный футбольный турнир
Игры будут проходить с 29 ноября по 1 декабря. Планируется видео онлайн-трансляции некоторых матчей в YouTube.

Как писал Sputnik ранее, Autumn Sheriff Cup-2019 – это продолжение Международного фестиваля футбола August Sheriff Cup, который прошел на полях спортивного комплекса "Шериф" в конце лета.

"Успех первого крупного международного фестиваля футбола "August Sheriff Cup", состоявшегося в августе, дал толчок для организации второго подобного турнира", - рассказывают организаторы.

В первом подобном международном фестивале приняли участие более 2000 детей из четырех стран мира. Все команды-победители получили тогда Кубки, дипломы и медали. Отдельно также были отмечены лучшие вратари, игроки и бомбардиры.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Артур Ионицэ - лучший футболист Молдовы 2019 года
История футбольного противостояния команд Молдовы и России - фото
Теги:
футболисты, футбол, турнир, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новогодние новости на 33 языках: елка Sputnik в ГУМе - фото
МИД Норвегии рассказал, как России наладить отношения с Западом
МИД Норвегии рассказал, как России наладить отношения с Западом
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться