Футбольный фестиваль продолжается: в Тирасполе стартует новый его этап

Международный турнир Autumn Sheriff Cup-2019 соберет юных футболистов из Молдовы, Румынии и Украины.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. На полях спортивного комплекса "Шериф" стартует четвертая неделя крупного международного турнира Autumn Sheriff Cup-2019. В нем примут участие юноши 2005 и 2007 годов рождения из Молдовы, Румынии и Украины.

"Приднестровские воспитанники будут бороться с игроками академий и клубов, представляющих следующие города: Бакэу, Бельцы, Ботошаны, Кишинев, Кривой Рог, Констанца, Одесса, Слобоя, Страшены, Тулча и Черновцы", - рассказали в пресс-службе клуба "Шериф".

Игры будут проходить с 29 ноября по 1 декабря. Планируется видео онлайн-трансляции некоторых матчей в YouTube.

Как писал Sputnik ранее, Autumn Sheriff Cup-2019 – это продолжение Международного фестиваля футбола August Sheriff Cup, который прошел на полях спортивного комплекса "Шериф" в конце лета.

"Успех первого крупного международного фестиваля футбола "August Sheriff Cup", состоявшегося в августе, дал толчок для организации второго подобного турнира", - рассказывают организаторы.

В первом подобном международном фестивале приняли участие более 2000 детей из четырех стран мира. Все команды-победители получили тогда Кубки, дипломы и медали. Отдельно также были отмечены лучшие вратари, игроки и бомбардиры.

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