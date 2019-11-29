Биатлонистка Гиленко - в топ-30 на первом этапе Кубка международной федерации

Первые очки и сразу на старте сезона - таков итог первой биатлонной гонки в Норвегии для представительницы Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Выступающая за Молдову 27-летняя уроженка Чернигова Алла Гиленко стала 30-й на первом этапе Кубка IBU (Международной федерации биатлона), который проходит с 25 ноября по 1 декабря в норвежском Шушене.

Спринтерская гонка на 7,5 километра открыла соревновательный сезон 2019-2020. Гиленко допустила на двух огневых рубежах 5 промахов (3+2) и в итоге уступила победительнице 2 минуты 14,7 секунды.

Выиграла гонку норвежка Каролин Эрдал (26:21,4), прошедшая дистанцию с тремя промахами. Вторую строчку заняла американка Келси Джоан Диккинсон (+6,6 секунды), отправившая "в молоко" две пули, а третьей стала немка Марен Хаммершмидт (+7,6 секунды), четырежды выстрелившая мимо.

Лучшая из россиянок - Екатерина Глазырина, финишировавшая пятой (+31,6 секунды) с четырьмя промахами.

Всего завершили дистанцию 86 биатлонисток, три сошли с дистанции, а еще две на старт не вышли.

В общем зачете Кубка IBU Гиленко идет тридцатой с 11 очками.

Еще один спринт на этом норвежском этапе спортсменов ожидает 30 ноября, а на 1 декабря запланирована гонка преследования.

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