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Открытие спортивной площадки для мини-футбола в городе Оргеев

Среди ветеранов: тираспольчане приняли участие в турнире по мини-футболу в России

© Sputnik / пресс-служба примэрии Оргеева
Спорт
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Sputnik Молдова
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Тираспольский ветеранский футбольный клуб "Днестр" стал уже постоянным участником Всероссийского турнира.

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Тираспольский ветеранский футбольный клуб "Днестр" принял участие в XIX Всероссийском турнире по мини-футболу среди ветеранов. Тираспольчане заняли четвертое место. А один из игроков клуба Александр Пермяков был назван лучшим нападающим турнира, забив восемь мячей.

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Участники турнира на первом этапе были разделены на две подгруппы. Приднестровская команда оказалась в одном квартете с ветеранами футбола из Санкт-Петербурга, Чебоксар и Тверской области – город Конаково. Все команды по одному разу сыграли друг с другом.

"В первом матче тираспольчане уступили по всем статьям команде из Чебоксар – 1:6. Но в заключительной встрече первого игрового дня сумели набрать очки, обыграв с минимальным результатом 1:0 тверян", - отметили в службе по спорту Приднестровья.

Во второй день была одержана победа с крупным счетом 8:2 над командой Санкт-Петербурга, что дало возможность бороться за третье место в стыковом матче. Однако в заключительном поединке тираспольские спортсмены уступили ярославской команде, пропустив единственный мяч – 0:1.

Турнир прошел в подмосковном городе Ивантеевка. В нем принимали участие восемь команд. Тираспольский ветеранский футбольный клуб "Днестр" являются неизменными участниками этого турнира, начиная с 2002 года.

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Теги:
ветераны, турнир, футбольный клуб, футбольный матч, футбол, мини-футбол, Приднестровье


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