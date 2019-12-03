Среди ветеранов: тираспольчане приняли участие в турнире по мини-футболу в России

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Тираспольский ветеранский футбольный клуб "Днестр" принял участие в XIX Всероссийском турнире по мини-футболу среди ветеранов. Тираспольчане заняли четвертое место. А один из игроков клуба Александр Пермяков был назван лучшим нападающим турнира, забив восемь мячей.
"В первом матче тираспольчане уступили по всем статьям команде из Чебоксар – 1:6. Но в заключительной встрече первого игрового дня сумели набрать очки, обыграв с минимальным результатом 1:0 тверян", - отметили в службе по спорту Приднестровья.
Во второй день была одержана победа с крупным счетом 8:2 над командой Санкт-Петербурга, что дало возможность бороться за третье место в стыковом матче. Однако в заключительном поединке тираспольские спортсмены уступили ярославской команде, пропустив единственный мяч – 0:1.
Турнир прошел в подмосковном городе Ивантеевка. В нем принимали участие восемь команд. Тираспольский ветеранский футбольный клуб "Днестр" являются неизменными участниками этого турнира, начиная с 2002 года.
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