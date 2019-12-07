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Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу

Сборная Молдовы по футболу проведет четырехдневный сбор в декабре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (106)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191207/28468934/sbornaya-moldova-po-futbolu-provedet-chetyrekhdnevnyy-sbor-v-dekabre.html

Наставник национальной команды вызвал в сборную много новичков, чтобы проверить их готовность защищать честь флага.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы по футболу Энгин Фират вызвал 24 футболистов на четырехдневный тренировочный сбор, который пройдет с 9 по 12 декабря. Об этом заявили в Молдавской федерации футбола.

"Сбор проведут в Тирасполе. В состав вызванных игроков вошли и легионеры, среди которых есть и новые имена", - сказано в сообщении.

Список вызванных футболистов выглядит так:

Вратари - Николае Каланча (ФК "Дунэря Калараш", Румыния), Дориан Райлян (хынчештский "Петрокуб"), Виктор Страистарь (тираспольский "Динамо-Авто"). 

Молдавский футболист Артур Ионицэ
© Photo: Twitter / CagliariCalcio
Артур Ионицэ - лучший футболист Молдовы 2019 года

Игроки линии защиты - Максим Фокша (сурученский "Сфынтул Георге"), Константин Богдан и Серджиу Платика (оба - оргеевский "Милсами"), Валерий Болденков (ФК "Волынь", Луцк, Украина), Вадим Дижинарь и Георге Антон (тираспольский "Шериф"), Артур Крэчун ("Университатя Клуж", Румыния), Денис Марандич ("Лейрия", Португалия), Анатолий Николаеш (ФК "Коломна", Россия), Дан Тарас и Ясер Цуркан (оба хынчештский "Петрокуб").

Атакующие игроки - Александр Дедов (хынчештский "Петрокуб"), Александр Белоусов, Михай Гечев и Максим Кожокару (все - тираспольский "Шериф"), Константин Санду (ниспоренская "Сперанца"), Виктор Стынэ и Александр Антонюк (оргеевский "Милсами"), Кристиан Дрос ("Поли Тимишоара", Румыния), Дан Спэтару ("Лиепая", Латвия) и Ион Николэеску ("Шахтер Солигорск", Белоруссия).

Ранее в МФФ сообщали, что 31 марта 2020 года в Кишиневе сборная Молдовы проведет товарищеский матч с командой России.

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Тема:
Будни молдавского футбола (106)

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