Армаш: у нас с болельщиками "Кубани" есть одно незаконченное дело

Молдавский футболист Игорь Армаш в эксклюзивном интервью для Sputnik рассказал о том, как провел первый год в румынском клубе "Волунтари", рассказал, где встретит Новый год, а также напомнил болельщикам "Кубани", что у них есть одно незаконченное дело.
- Как оцените свою игру в уходящем году?
- Как взаимоотношения с партнера по клубу?
- Я уже год в команде, поэтому никаких проблем, со всеми в хороших отношениях!
- Как моральная обстановка в команде после не совсем удачной первой половины чемпионата?
- Как и в любой команде все поддерживают друг друга, но бывают и ссоры и разговоры на повышенных тонах. Разбираем игры, чтобы такие моменты больше не повторялись в дальнейшем.
- Есть какие-то новости по вашему контракту?
- У меня контракт до лета, а там уже видно будет.
- Если оценивать успехи национальной команды, что можете сказать про сборную Молдовы по итогам отбора на Евро-2020?
- Если смотреть на результат, то можно оценить отбор неудовлетворительно. Но последние игры против Франции и Исландии дали надежду и веру и игрокам, и болельщикам, что в сборной можно что-то изменить к лучшему.
- Не могу не спросить о голе в ворота французов, чемпионов мира. Вы были на поле, радовались как-то особенно?
- Приятно было забить на выезде Франции, но в игре это не сильно почувствовалось, потому что была 20-я минута и, каждый понимал, что радоваться пока рано! Вот если бы мы сравняли на 90-ой, тогда была бы реальная радость!
- Как думаете, есть ли предпосылки для развития футбола на вашей родине?
- Если в Молдове появятся побольше людей как Раду Ребежа и Николай Пырнэу, которые вложили собственные деньги в детскую академию, и если федерация футбола Молдовы будет продолжать развивать детско-юношеский футбол разными инициативами, как, например, проводить в школе уроки футбола с первого класса, тогда и ситуация может поменяться в лучшую сторону.
- Посещают вас мысли о жизни после спорта? Чем там будет заниматься Игорь Армаш?
- Каждый день думаю об этом и не понимаю, что бы мне понравилось делать. Пока не определился.
- Где и с кем планируете встретить Новый год?
- Новый год проведу в кругу семьи, в Краснодаре, а в Молдову, к родителям, уже после нового года!
- Сохраняете ли вы контакты с кем-то из вашей школьной поры?
- Есть два-три человека, с кем поддерживаю связь, каждый год школьные товарищи организовывают встречи нашего класса в феврале, и я никак не могу попасть. Очень хотелось бы, ведь со многими не виделся 15-17 лет, и было бы интересно вспомнить школьные годы.
- Вы являетесь одним из рекордсменов российского футбольного клуба "Кубань". Остались ли друзья с той поры, часто общаетесь?
- С Кубани у меня остались, действительно, друзья, и я общаюсь со многими. Рома Бугаев, Максим Жавнерчик, Антон Соснин, Рогочий Антон, Георгий Букур, Даниел Никулае, с последними виделся не прошлой неделе в Бухаресте (смеется).
- Если говорить про годы в "Кубани", что первое приходит на ум. Каким запомнилось это время?
- Можно ли назвать те годы самыми счастливыми в профессиональной карьере?
- Могу назвать те годы одними из самых счастливых.
- Есть ли вам, что передать болельщикам "Кубани", которые всегда будут помнить вашу преданную игру за команду?
- Огромный привет всем болельщикам "Кубани". Хочу им напомнить, что у нас с ними есть одно незаконченное дело. Хочу их попросить не опускать руки и не сдаваться, все у нас получится, и люди снова увидят красивую старую эмблему на груди, очень скоро.
- Что можете пожелать своим соотечественникам и просто любителям футбола в наступающем году?
- 10 лет прошло, как я только перешел в "Кубань"… 10 лет, а как будто было вчера. Поэтому хочется сказать каждому любителю футбола да и просто каждому человеку, цените каждый день своей жизни и радуйтесь каждой минуте, проведенной в кругу близких и друзей. И, конечно, всем крепкого здоровья!
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