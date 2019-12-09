Армаш: у нас с болельщиками "Кубани" есть одно незаконченное дело

О предпосылках для развития молдавского футбола, о своих личных победах и о профессиональной карьере , рассказал в интервью экс-капитан ФК "Кубань" Игорь Армаш.

Молдавский футболист Игорь Армаш в эксклюзивном интервью для Sputnik рассказал о том, как провел первый год в румынском клубе "Волунтари", рассказал, где встретит Новый год, а также напомнил болельщикам "Кубани", что у них есть одно незаконченное дело.

- Как оцените свою игру в уходящем году?

- Тяжело оценить собственную игру. Я никогда не был доволен своей игрой на 100 процентов, и каждый раз хочется сыграть лучше, совершить как можно меньше ошибок. Но на первом месте - результат команды, за которую играешь, и он был ниже моих ожиданий как в сборной так и за клуб.

- Как взаимоотношения с партнера по клубу?

- Я уже год в команде, поэтому никаких проблем, со всеми в хороших отношениях!

- Как моральная обстановка в команде после не совсем удачной первой половины чемпионата?

- Как и в любой команде все поддерживают друг друга, но бывают и ссоры и разговоры на повышенных тонах. Разбираем игры, чтобы такие моменты больше не повторялись в дальнейшем.

© Sputnik / Виталий Белоусов Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2016. Молдавия - Россия

- Есть какие-то новости по вашему контракту?

- У меня контракт до лета, а там уже видно будет.

- Если оценивать успехи национальной команды, что можете сказать про сборную Молдовы по итогам отбора на Евро-2020?

- Если смотреть на результат, то можно оценить отбор неудовлетворительно. Но последние игры против Франции и Исландии дали надежду и веру и игрокам, и болельщикам, что в сборной можно что-то изменить к лучшему.

- Не могу не спросить о голе в ворота французов, чемпионов мира. Вы были на поле, радовались как-то особенно?

- Приятно было забить на выезде Франции, но в игре это не сильно почувствовалось, потому что была 20-я минута и, каждый понимал, что радоваться пока рано! Вот если бы мы сравняли на 90-ой, тогда была бы реальная радость!

- Как думаете, есть ли предпосылки для развития футбола на вашей родине?

- Если в Молдове появятся побольше людей как Раду Ребежа и Николай Пырнэу, которые вложили собственные деньги в детскую академию, и если федерация футбола Молдовы будет продолжать развивать детско-юношеский футбол разными инициативами, как, например, проводить в школе уроки футбола с первого класса, тогда и ситуация может поменяться в лучшую сторону.

- Посещают вас мысли о жизни после спорта? Чем там будет заниматься Игорь Армаш?

- Каждый день думаю об этом и не понимаю, что бы мне понравилось делать. Пока не определился.

- Где и с кем планируете встретить Новый год?

- Новый год проведу в кругу семьи, в Краснодаре, а в Молдову, к родителям, уже после нового года!

- Сохраняете ли вы контакты с кем-то из вашей школьной поры?

- Есть два-три человека, с кем поддерживаю связь, каждый год школьные товарищи организовывают встречи нашего класса в феврале, и я никак не могу попасть. Очень хотелось бы, ведь со многими не виделся 15-17 лет, и было бы интересно вспомнить школьные годы.

© Sputnik / Виталий Тимкив Футбол. РФПЛ. Матч "Краснодар" - "Кубань"

- Вы являетесь одним из рекордсменов российского футбольного клуба "Кубань". Остались ли друзья с той поры, часто общаетесь?

- С Кубани у меня остались, действительно, друзья, и я общаюсь со многими. Рома Бугаев, Максим Жавнерчик, Антон Соснин, Рогочий Антон, Георгий Букур, Даниел Никулае, с последними виделся не прошлой неделе в Бухаресте (смеется).

- Если говорить про годы в "Кубани", что первое приходит на ум. Каким запомнилось это время?

- За семь с половиной лет много чего произошло в клубе, поэтому не могу что-то одно выделить. Могу сказать, что было прекрасное время, и я получал удовольствие и наслаждение, играя за Кубань.

- Можно ли назвать те годы самыми счастливыми в профессиональной карьере?

- Могу назвать те годы одними из самых счастливых.

- Есть ли вам, что передать болельщикам "Кубани", которые всегда будут помнить вашу преданную игру за команду?

- Огромный привет всем болельщикам "Кубани". Хочу им напомнить, что у нас с ними есть одно незаконченное дело. Хочу их попросить не опускать руки и не сдаваться, все у нас получится, и люди снова увидят красивую старую эмблему на груди, очень скоро.

- Что можете пожелать своим соотечественникам и просто любителям футбола в наступающем году?

- 10 лет прошло, как я только перешел в "Кубань"… 10 лет, а как будто было вчера. Поэтому хочется сказать каждому любителю футбола да и просто каждому человеку, цените каждый день своей жизни и радуйтесь каждой минуте, проведенной в кругу близких и друзей. И, конечно, всем крепкого здоровья!

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