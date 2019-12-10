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Футбол. Лига Европы. Матч Анжи - Шериф, иллюстративное фото

ФК "Шериф" подписал нового форварда из Швеции

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191210/28497545/FK-Sherif-podpisal-novogo-forvarda-iz-Shvetsii-.html

Усиление в атаку: тираспольский клуб сумел договориться о трансфере форварда из шведского ФК "Сундсвалль".

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В международный день футбола ФК "Шериф" решил усилить свой состав, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

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Тираспольский футбольный клуб сумел подписать 23-летнего нападающего сборной Либерии Петера Уилсона.

Он присоединится к команде только в январе 2020 года.

Петер Уилсон родился в Монровии, столицe Либерии, после чего его семья оказалась в Швеции.

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До настоящего времени, начиная с юношеского футбола, нападающий провел в клубе "Сундсвалль". За первую команду ФК "Сундсвалль" провел 83 матча, в которых забил 19 мячей.

Вызывался в сборную Швеции, начиная с U-19. На взрослом уровне принял предложения родной страны, Либерии, где уже успел дебютировать в матчах против Республики Чад.

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Теги:
трансферы, ФК "Шериф", футбол


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