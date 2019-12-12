Пятеро молдавских спортсменов примут участие в юношеских Олимпийских играх

Уже в начале января следующего года мы сможем болеть за соотечественников, которые будут защищать честь страны на престижных спортивных соревнованиях.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik, Анна Руссу. Пятеро молдавских спортсменов представят Молдову в двух видах программы Зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария).

В стартах примут участие биатлонисты Антония Чеботарь и Виктор Сендря, а также представители санного спорта Алена Бусуйок, Адриана Адам и Мариус Гончар.

Главой спортивной делегации будет заместитель председателя Национального олимпийского комитета, олимпийская чемпионка 1980 года Лариса Попова.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января 2020 года.

Ранее на летних юношеских Олимпийских играх молдавские спортсмены завоевали семь наград: золото добыли Сергей Тарновский, Татьяна Салкуцан и Александрин Гуцу, серебро - Юлия Леорда и Дмитрий Чакуста, а бронзу - Даниил Сварецюк и Татьяна Дончилэ.

Следующие юношеские игры состоятся в 2022 году в Дакаре.

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