ФИФА окажет поддержку молдавскому футболу

Глава Международной федерации футбола заверил, что возглавляемая им организация представит всю необходимую методологическую и техническую помощь для развития в Молдове любимой игры миллионов.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Председатель Молдавской федерации футбола (МФФ) Леонид Олейниченко провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, обсудив старт программ, включенных в Стратегию развития МФФ на четыре года, а также участие международной организации в реализации поставленных целей.

Олейниченко попросил помощи экспертов ФИФА в создании региональных академий под эгидой МФФ.

Глава ФИФА заверил, что возглавляемая им организация предоставит всю необходимую методологическую и техническую помощь для развития молдавского футбола.

Среди основных вопросов, которые также обсудили собеседники, - формирование технического департамента МФФ и модернизация тренерской школы.

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"Уже к концу января 2020-го в Молдову будут делегированы эксперты ФИФА по этим двум направлениям во главе с техническим директором международной организации Стивеном Мартенсом", - заявил Олейниченко.

По его словам, в ходе встречи Инфантино были подняты несколько аспектов, касающихся развития футбола в Молдове.

"Мы получили гарантии того, что можем рассчитывать на поддержку ФИФА в любой сфере деятельности. Джанни Инфантино выразил готовность по моему приглашению приехать в Молдову на открытие стадиона по пляжному футболу, который будет построен при поддержке ФИФА", - сказал глава МФФ.

В стратегии развития одного из самых популярных видов спорта в мире МФФ обозначила основные проблемы и предложила способы, как можно изменить отношение граждан Молдовы к футболу, и что сделать, чтобы этот спорт постоянно развивался в стране.

На сегодняшний день, по оценкам национальной федерации, в Молдове футбол практикуют приблизительно 390 тысяч человек, но фактически лишь немногим более 50 тысяч из них зарегистрированы как "играющие".

"Поэтому мы хотели способствовать росту числа людей, играющих в футбол, как мужчин, так и женщин. Наша общая цель - увеличить количество зарегистрированных участников как минимум до 100 тысяч - 15 тысяч женщин и 85 тысяч мужчин", - говорится в документе.

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Сейчас около 21% детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет играют в футбол, и только каждый десятый школьник может посещать уроки футбола в образовательном учреждении. При этом, как подсчитали в МФФ, 80% родителей хотели бы, чтобы их дети занимались этим видом спорта.

"Это предоставляет нам фантастическую возможность роста количества участников и повышения интереса к игре в юношеском возрасте", - подчеркнули в федерации.

В рамках уроков физкультуры в школах ежегодно предусмотрено 18 часов на спортивные игры, и учитель решает, какой вид спорта выбрать. Существующие школьные соревнования организуются не для всех возрастных групп мальчиков и девочек.

"Массовый и любительский футбол был недостаточно развит в Молдове, и только совсем недавно большее число людей стало заниматься им. Исходя из этого очень важно, чтобы мы нашли способы и возможности заинтересовать представителей всех возрастных групп и профессий и воодушевить их играть в футбол", - добавили в МФФ.

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