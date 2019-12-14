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Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу

Сборную Молдовы по футболу ждет суровый матч с "викингами"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191214/28546448/sbornaya-moldovy-po-futbolu-sygraet-s-komandoy-shvetsii.html

Ранее Молдова и Швеция встречались на футбольном поле семь раз в матчах разных чемпионатов, и каждый раз выигрывали скандинавы.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с командой Швеции. Матч состоится 9 января в Дохе (Катар).

Швеция прошла в финальный турнир чемпионата Европы 2020 года и занимает 17-е место в турнирной таблице ФИФА. Ранее Молдова и Швеция сражались семь раз, и каждый раз побеждали скандинавы.

Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Фират вызвал новичков на декабрьский сбор национальной команды

Тренер сборной Молдовы Энгин Фират уже определил состав на игру со Швецией. Однако отмечается, что список может претерпеть изменения, так как матч не входит в календарь ФИФА, и некоторые клубы могут отказаться отправить своих игроков для игры в сборной.

Ранее председатель Молдавской федерации футбола (МФФ) Леонид Олейниченко провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, обсудив старт программ, включенных в Стратегию развития МФФ на четыре года, а также участие международной организации в реализации поставленных целей.

Олейниченко попросил помощи экспертов ФИФА в создании региональных академий под эгидой МФФ.

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Теги:
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