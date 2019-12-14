Сборную Молдовы по футболу ждет суровый матч с "викингами"

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с командой Швеции. Матч состоится 9 января в Дохе (Катар).
Швеция прошла в финальный турнир чемпионата Европы 2020 года и занимает 17-е место в турнирной таблице ФИФА. Ранее Молдова и Швеция сражались семь раз, и каждый раз побеждали скандинавы.
Тренер сборной Молдовы Энгин Фират уже определил состав на игру со Швецией. Однако отмечается, что список может претерпеть изменения, так как матч не входит в календарь ФИФА, и некоторые клубы могут отказаться отправить своих игроков для игры в сборной.
Ранее председатель Молдавской федерации футбола (МФФ) Леонид Олейниченко провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, обсудив старт программ, включенных в Стратегию развития МФФ на четыре года, а также участие международной организации в реализации поставленных целей.
Олейниченко попросил помощи экспертов ФИФА в создании региональных академий под эгидой МФФ.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK