Сборную Молдовы по футболу ждет суровый матч с "викингами"

Ранее Молдова и Швеция встречались на футбольном поле семь раз в матчах разных чемпионатов, и каждый раз выигрывали скандинавы.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с командой Швеции. Матч состоится 9 января в Дохе (Катар).

Швеция прошла в финальный турнир чемпионата Европы 2020 года и занимает 17-е место в турнирной таблице ФИФА. Ранее Молдова и Швеция сражались семь раз, и каждый раз побеждали скандинавы.

Тренер сборной Молдовы Энгин Фират уже определил состав на игру со Швецией. Однако отмечается, что список может претерпеть изменения, так как матч не входит в календарь ФИФА, и некоторые клубы могут отказаться отправить своих игроков для игры в сборной.

Ранее председатель Молдавской федерации футбола (МФФ) Леонид Олейниченко провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, обсудив старт программ, включенных в Стратегию развития МФФ на четыре года, а также участие международной организации в реализации поставленных целей.

Олейниченко попросил помощи экспертов ФИФА в создании региональных академий под эгидой МФФ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK