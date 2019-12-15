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Молдавский дзюдоист Денис Виеру

В Кишиневе выбрали лучшего спортсмена столицы 2019 года

© Photo : Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191215/28551522/v-kishineve-vybrali-luchshego-sportsmena-stolitsy-2019-goda.html

В отборе лучших спортсменов участвовала специальная экспертная комиссия, церемония награждения назначена на 24 декабря.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Дзюдоист Денис Виеру (вес до 66 кг) был выбран специальной экспертной комиссией в качестве лучшего спортсмена Кишинева в 2019 году.

По сообщению начальника спортивного отдела городского управления образования, молодежи и спорта Виктора Георгиу, в комиссию по отбору вошли 13 спортивных экспертов, которые и определили победителя.

Молдавский дзюдоист Денис Виеру и тренерский штаб
© Photo : Facebook / Valeriu Duminica
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Кроме того, в числе лучших комиссия назвала таких спортсменов как Залина Петривская-Маргиев (легкая атлетика), Виктор Чобану (греко-римская борьба), Анастасия Никита (женская борьба), Раду Албот (теннис), Степан Димитров (тхэквондо), Александра Мырка (стрельба из лука), Олег Тарновский (каяк-каноэ), Тудор Чобану (тяжелая атлетика).

Церемония награждения назначена на 24 декабря. В предыдущие годы победители и их тренеры получали премию от муниципалитета в размере 10 тысяч леев.

Денис Виеру - лучший молдавский дзюдоист. В этом году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Токио, титул чемпиона на Универсиаде-2019 в Неаполе, занял первое место на турнирах Большого шлема в Париже и Баку, а также завоеваел гран-при в Анталье.

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