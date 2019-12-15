В Кишиневе выбрали лучшего спортсмена столицы 2019 года

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Дзюдоист Денис Виеру (вес до 66 кг) был выбран специальной экспертной комиссией в качестве лучшего спортсмена Кишинева в 2019 году.

По сообщению начальника спортивного отдела городского управления образования, молодежи и спорта Виктора Георгиу, в комиссию по отбору вошли 13 спортивных экспертов, которые и определили победителя.

Кроме того, в числе лучших комиссия назвала таких спортсменов как Залина Петривская-Маргиев (легкая атлетика), Виктор Чобану (греко-римская борьба), Анастасия Никита (женская борьба), Раду Албот (теннис), Степан Димитров (тхэквондо), Александра Мырка (стрельба из лука), Олег Тарновский (каяк-каноэ), Тудор Чобану (тяжелая атлетика).

Церемония награждения назначена на 24 декабря. В предыдущие годы победители и их тренеры получали премию от муниципалитета в размере 10 тысяч леев.

Денис Виеру - лучший молдавский дзюдоист. В этом году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Токио, титул чемпиона на Универсиаде-2019 в Неаполе, занял первое место на турнирах Большого шлема в Париже и Баку, а также завоеваел гран-при в Анталье.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK