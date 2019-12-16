Юношеская футбольная команда "Шериф" узнала своего соперника в Лиге чемпионов

Жеребьевка очередного раунда этого турнира была проведена в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

ТИРАСПОЛЬ, 16 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Юношеская футбольная команда "Шериф" теперь знает своего соперника в первом раунде плей-офф Юношеской Лиги чемпионов (UEFA Youth League). Воспитанники Академии футбола "Шериф", команда Under-19, сыграют в этой стадии международного турнира со сверстниками из "Црвена Звезда" Белград. Это стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

"Победитель будет определен в одном матче первого тура плей-офф. Он состоится 11 или 12 февраля в Тирасполе", - рассказали в пресс-службе футбольного клуба "Шериф".

В нынешнем розыгрыше Юношеской Лиги Чемпионов подопечные Шота Махарадзе и Андрея Корнеенкова обыграли албанскую "Шкендию" и норвежский "Сондаль".

"Футбольный клуб "Шериф" - первый и единственный клуб Молдовы, чья команда пробилась в весеннюю часть евротурнира", - напомнили в его пресс-службе.

Жеребьевка проводилась среди команд, занявших вторые места на групповой стадии турнира. В их число вошли австрийский ФК "Зальцбург", немецкая "Боруссия", французские "Олимпик" и "ЛОСК", хорватское "Динамо" Загреб, мадридский "Атлетико", бельгийский "Брюгге" и уже определившийся соперник тираспольского клуба - сербская "Црвена Звезда".

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