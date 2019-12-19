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Тренировка сборной Молдовы перед матчем с Белоруссией в Минске

Молдова в новом рейтинге FIFA: ни шагу назад, ни шагу вперед

© Photo : Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191219/28602403/moldova-v-novom-reytinge-fifa-ni-shagu-nazad-ni-shagu-vpered.html

Национальная команда сохранила свою позицию в топ-200 Международной футбольной федерации, хотя место это очень далеко от лидерского.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik, Анна Руссу. Сборная Молдовы по футболу осталась на 175-м месте в рейтинге FIFA, опубликованном в четверг, 19 декабря. Табель о рангах была составлена по итогам 2019 года.

Возглавили список бельгийцы, за ними следуют французы и бразильцы.

Молдавская национальная команда сохранила ту же строчку рейтинга, что и месяцем ранее, расположившись между сборными Камбоджи и Сент-Люсии.

Следующие матчи футболисты под руководством тренера Энгина Фирата проведут уже в 2020 году в рамках подготовки к Лиге Наций UEFA.

Молдавская сборная будет спарринг-партнером двух участников Евро-2020.

Девятого января она сыграет со Швецией (17-е место рейтинга) в Катаре. А 31 марта в Кишиневе состоится матч с Россией (38-е место).

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