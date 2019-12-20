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Гимнастки из Приднестровья завоевали четырнадцать призовых мест

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191220/28602627/pridnestrovskie-gimnastki-otlichilis-na-mezhdunarodnom-turnire-v-odesse.html

Спортсменки из приднестровского региона по итогам соревнований завоевали четырнадцать призовых мест.

ТИРАСПОЛЬ, 20 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Четыре медали привезли суклейские спортсменки с международного турнира по художественной гимнастике, проходившего в Одессе в седьмой раз. Всего команду Суклейской детско-юношеской спортивной школы представили 14 гимнасток по восьми возрастным группам.

"По итогам соревнований спортсменками было завоевано четырнадцать призовых мест. В общем зачете серебро выиграли Екатерина Мороз, Ксения Длужневская, Дарья Кукса, Яна Бондаренко, бронзовыми призерами стали Дарина Бурлак, Валерия Верес, Николина Мартолог.

Молдавский дзюдоист Денис Виеру
© Photo : Facebook / Federația Moldovenească a Sportului Studențesc
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В упражнении с булавами победителем стала Ксения Длужневская, бронзовым призером -  Быкова Полина. Победу в упражнениях с обручем и с мячом одержала Дарина Бурлак, а в упражнениях с обручем и со скакалкой - Дарья Кукса. Александра Дорогая стала победителем в упражнении с лентой.

Спортсменов подготовили тренеры – преподаватели Татьяна Барышева, Юлия Булкина, Ольга Маламен, Оксана Стажилова.

В международных соревнованиях в Одессе приняли участие 463 гимнастки из Грузии, Молдовы, ОАЭ, Румынии, Украины.

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Теги:
турнир, спортсменки, гимнастика, соревнования, Приднестровье


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