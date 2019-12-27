В парке "Ла Извор" может появиться стадион для пляжного футбола

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В кишиневском парке "Ла Извор" на Буюканах планируют построить стадион для пляжного футбола. Об этом сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола (МФФ).

Как отметили в МФФ, план развития парка обсудили на встрече мэр столицы Ион Чебан и руководитель профильной федерации Леонид Олейниченко. В ближайшее время мэрия Кишинева должна объявить конкурс, чтобы выбрать участок для строительства.

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"МФФ уже разработала проект стадиона — он будет на 1024 зрительных места с возможностью увеличения его еще на 500 мест. Арену можно будет использовать для пляжного волейбола или контактных видов спорта. Кроме того, на стадионе можно будет проводить концерты и другие мероприятия", - говорится в сообщений.

В пресс-релизе МФФ отмечается, что стадион построят при финансовой поддержке Международной федерации футбола (FIFA).

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