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Пляжный футбол

В парке "Ла Извор" может появиться стадион для пляжного футбола

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191227/28695557/v-parke-la-izvor-mozhet-poyavitsya-stadion-dlya-plyazhnogo-futbola.html

Стадион для пляжного футбола возведут при финансовой поддержке Международной федерации футбола (FIFA).

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В кишиневском парке "Ла Извор" на Буюканах планируют построить стадион для пляжного футбола. Об этом сообщили в пресс-службе Молдавской федерации футбола (МФФ). 

Молдавский футболист Артур Ионицэ
© Photo: Twitter / CagliariCalcio
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Как отметили в МФФ, план развития парка обсудили на встрече мэр столицы Ион Чебан и руководитель профильной федерации Леонид Олейниченко. В ближайшее время мэрия Кишинева должна объявить конкурс, чтобы выбрать участок для строительства.

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"МФФ уже разработала проект стадиона — он будет на 1024 зрительных места с возможностью увеличения его еще на 500 мест. Арену можно будет использовать для пляжного волейбола или контактных видов спорта. Кроме того, на стадионе можно будет проводить концерты и другие мероприятия", - говорится в сообщений.

В пресс-релизе МФФ отмечается, что стадион построят при финансовой поддержке Международной федерации футбола (FIFA).

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