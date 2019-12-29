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Спорт

Для параспортсменов в Приднестровье намерены открыть многофункциональный центр

© CC0 / Pixabay / IgorSuassuna
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20191229/28585397/dlya-parasportsmenov-v-pridnestrove-namereny-otkryt-mnogofunktsionalnyy-tsentr.html

Спортсменам с особыми жизненными потребностями хотят создать более комфортные условия для подготовки к соревнованиям.

ТИРАСПОЛЬ, 29 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Многофункциональный спортивный центр для инвалидов планируется в Приднестровье открыть в следующем году. Для эффективной работы центра потребуется большее количество специалистов и вспомогательного персонала. В связи с этим в действующее законодательство внесли корректировки, которые были приняты в первом чтении.

"Спортивный реабилитационно-восстановительный центр для инвалидов был открыт в 2004 году. Однако он находится в полуподвальном помещении и не позволяет сегодня на должном уровне готовить параспортсменов", - отметил первый замглавы по социальной защите и труду Олег Федотов.

Дмитрий Лавров
© Sputnik / Irina Leahova
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Теперь у центра появится новое здание. Оно расположено на улице Ленина, дом 1/3 в Тирасполе. Работы здесь ведутся по программе Фонда капитальных вложений.

"По проекту в нем будут расположены тренажерный зал, зал для занятий шашками и шахматами, спортивный зал для тенниса, а также библиотека и студия звукозаписи", - рассказали в парламентской пресс-службе.

За время работы центра было подготовлено несколько призеров параолимпийских игр. Приднестровские параспорстмены неоднократно участвовали в чемпионатах мира. В этом центре сегодня занимаются 2 тысячи человек со всего региона.

Законопроект был подержан депутатским корпусом в первом чтении. Работа над документом продолжится в рамках его подготовки ко второму чтению.

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Теги:
центр, спортсмены, Приднестровье


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