Победы и поражения молдавских теннисистов на ATP Cup 2020

Несмотря на ожесточенную борьбу, молдавские теннисисты уступили победу соперникам из Болгарии со счетом 1-2.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik, Анна Руссу. Молдавская сборная по теннису заработала одно очко на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup 2020 в Сиднее.

Молдавские теннисисты Александр Козбинов и Раду Албот обыграли в парных поединках своих соперников из Болгарии Григора Димитрова и Александра Лазарова со счетом 6:4 и 7:6. При этом в одиночных встречах наша сборная проиграла болгарам. Димитар Кузманов (Болгария) обыграл Козбинова со счетом 6:1 и 7:5, а Григор Димитров - Албота со счетом 6:2 и 6:3.

Так, Болгария одержала победу со счетом 2:1.

В следующий вторник, 7 января, наши спортсмены сразятся с соперниками из сборной Великобритании. Александр Козбинов сыграет против Кэмерона Норри (53 позиция рейтинга ATP), а Раду Албот поборется за победу в поединке с Дэниелем Эвансом (42 позиция рейтинга).

Участие молдавской сборной в престижном турнире ATP Cup 2020 стало возможным благодаря высоким заслугам прославленного спортсмена Раду Албота. Выдающиеся результаты лучшего молдавского теннисиста всех времен помогли занять одно из пяти мест, представленных для квалификации.

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В соревнованиях принимают участие 24 команды. Сборные распределены в шесть групп. В "Финал восьми" выйдут победители каждой группы и две лучших команды из оставшихся. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. ATP Cup продлится до 12 января в Австралии – в Перте, Брисбене и Сиднее.

В дополнение к денежным призам, победа в турнире повысит теннисистов в мировом рейтинге ATP, что является важным преимуществом перед предстоящим Кубком Дэвиса. Победители ATP Cup будут вознаграждены 750 очками.

В конце месяца, 20 января, стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису 2020 года, который пройдет до второго февраля, где победитель получит 2 тысячи очков в мировом рейтинге. За ним последует Мировой тур ATP Мастерс 1000, где за победу в турнире этой серии теннисист получает тысячу рейтинговых очков.

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