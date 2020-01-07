Британия не оставила Молдове шансов на турнире ATP Cup

Сборная Великобритании по теннису благодаря победе команды Бельгии над болгарами вышла в четвертьфинал турнира.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Сборная Великобритании со счетом 3:0 одержала победу над командой Молдовы в матче Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Кэмерон Норри выиграл у Александра Козбинова со счетом 6:2, 6:2. Во второй встрече Дэниэл Эванс победил Раду Албота со счетом 6:2, 6:2, обеспечив победу в серии.

В парном матче Джейми Маррей и Джо Солсбери выиграли у Козбинова и Албота со счетом 6:2, 6:3.

​Таким образом, сборная Великобритании по теннису благодаря победе команды Бельгии над болгарами вышла в четвертьфинал турнира.

Сборная Бельгии заняла второе место, уступив британцам по дополнительным показателям.

Бельгийцы сохраняют шансы на выход в плей-офф как одна из двух лучших команд среди занявших вторые места.

Третью строчку таблицы заняла команда из Болгарии. Сборная Молдовы расположилась на последнем месте. В прошлой игре, несмотря на ожесточенную борьбу, молдавские теннисисты уступили победу соперникам из Болгарии со счетом 1:2.

В соревнованиях ATP Cup принимают участие 24 команды. Матчи состоят из двух одиночных встреч и одной парной. ATP Cup продлится до 12 января в Австралии – в Перте, Брисбене и Сиднее.

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