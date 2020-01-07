00:21 08 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup

Британия не оставила Молдове шансов на турнире ATP Cup

© Photo : Facebook / National Tennis Federation of Moldova
Спорт
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2875/11/28751160.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200107/28790275/Britaniya-ne-ostavila-Moldove-shansov-na-turnire-ATP-Cup.html

Сборная Великобритании по теннису благодаря победе команды Бельгии над болгарами вышла в четвертьфинал турнира.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Сборная Великобритании со счетом 3:0 одержала победу над командой Молдовы в матче Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Кэмерон Норри выиграл у Александра Козбинова со счетом 6:2, 6:2. Во второй встрече Дэниэл Эванс победил Раду Албота со счетом 6:2, 6:2, обеспечив победу в серии.

В парном матче Джейми Маррей и Джо Солсбери выиграли у Козбинова и Албота со счетом 6:2, 6:3.

​Таким образом, сборная Великобритании по теннису благодаря победе команды Бельгии над болгарами вышла в четвертьфинал турнира.

Сборная Бельгии заняла второе место, уступив британцам по дополнительным показателям.

Молдавская сборная по теннису уступила Болгарии со счетом 1:2 на турнире ATP Cup в Сиднее
© Photo : Facebook / National Tennis Federation of Moldova
Победы и поражения молдавских теннисистов на ATP Cup 2020

Бельгийцы сохраняют шансы на выход в плей-офф как одна из двух лучших команд среди занявших вторые места.

Третью строчку таблицы заняла команда из Болгарии. Сборная Молдовы расположилась на последнем месте. В прошлой игре, несмотря на ожесточенную борьбу, молдавские теннисисты уступили победу соперникам из Болгарии со счетом 1:2.

В соревнованиях ATP Cup принимают участие 24 команды. Матчи состоят из двух одиночных встреч и одной парной. ATP Cup продлится до 12 января в Австралии – в Перте, Брисбене и Сиднее.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Албот отмечает юбилей: возраст – опыт, дальше – только вперед
Раду Албот рассказал о международном турнире ATP Cup - видео
В Кишиневе выбрали лучшего спортсмена столицы 2019 года
Теги:
теннис


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Рождества Христова в городах России - яркие фото
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться