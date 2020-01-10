09:52 10 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Оценка УЕФА клубов в XXI веке: ФК "Шериф" отметили сразу в двух номинациях

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2605/30/26053088.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200110/28811746/otsenka-uefa-klubov-v-XXI-veke-fk-sherif-otmetili-srazu-v-dvukh-nominatsiyakh.html

Статистическое обобщение по играм футбольных клубов нынешнего века провел Союз европейских футбольных ассоциаций, опубликовав данные на своем сайте.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. УЕФА подвел итоги игр клубных команд в XXI столетии. На сегодняшний день сразу в двух номинациях отмечен и футбольный клуб "Шериф".

"Наш клуб вошел в число команд, которые не проиграли ни одного матча за весь чемпионат. Это случилось в сезоне 2006-2007 годов", - рассказали в пресс-службе тираспольского футбольного клуба.

Футбол.
© Sputnik / Osmatesco
Сборная Молдовы по футболу уступила Швеции в товарищеском матче
Также на сайте УЕФА специалисты, подводившие итоги столетия клубного футбола, в разделе "Железобетонная оборона" похвалили "Шериф" за достижения в этом компоненте игры.

"Самую надежную игру в обороне в XXI столетии продемонстрировал "Шериф" в сезоне 2006/07. Чемпион Молдовы под руководством Леонида Кучука пропустил в 36 матчах той кампании всего семь мячей - в среднем 0,19 гола за игру или один мяч каждые 463 минуты. "Ливерпуль" пока пропустил 14 мячей в 20 матчах", - отметили в записи.

При поведении результатов игр клубных команд в XXI столетии учитывалась статистика УЕФА, начиная с сезона 1999-2000 годов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Сборная Молдовы по футболу уступила Швеции в товарищеском матче
Артур Ионицэ - лучший футболист Молдовы 2019 года
История футбольного противостояния команд Молдовы и России - фото
Теги:
УЕФА, футбол, ФК "Шериф", ФК "Шериф", Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Спасатели на месте крушения самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии
Конфликт Ирана и США: ждать ли снижения напряженности на Ближнем Востоке
Конфликт Ирана и США: ждать ли снижения напряженности на Ближнем Востоке
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться