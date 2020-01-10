Оценка УЕФА клубов в XXI веке: ФК "Шериф" отметили сразу в двух номинациях

Статистическое обобщение по играм футбольных клубов нынешнего века провел Союз европейских футбольных ассоциаций, опубликовав данные на своем сайте.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. УЕФА подвел итоги игр клубных команд в XXI столетии. На сегодняшний день сразу в двух номинациях отмечен и футбольный клуб "Шериф".

"Наш клуб вошел в число команд, которые не проиграли ни одного матча за весь чемпионат. Это случилось в сезоне 2006-2007 годов", - рассказали в пресс-службе тираспольского футбольного клуба.

Также на сайте УЕФА специалисты, подводившие итоги столетия клубного футбола, в разделе "Железобетонная оборона" похвалили "Шериф" за достижения в этом компоненте игры.

"Самую надежную игру в обороне в XXI столетии продемонстрировал "Шериф" в сезоне 2006/07. Чемпион Молдовы под руководством Леонида Кучука пропустил в 36 матчах той кампании всего семь мячей - в среднем 0,19 гола за игру или один мяч каждые 463 минуты. "Ливерпуль" пока пропустил 14 мячей в 20 матчах", - отметили в записи.

При поведении результатов игр клубных команд в XXI столетии учитывалась статистика УЕФА, начиная с сезона 1999-2000 годов.

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