Кто из приднестровских спортсменов завоевал путевку на Олимпиаду 2020 года

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. Три приднестровских спортсмена своими успешными выступлениями на международных соревнованиях заполучили заветную лицензию на право участия в Олимпийских играх, которые состоятся в Токио (Япония) в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Второй забег
Тираспольская легкоатлетка Лилия Фиськович стала первой из молдавских спортсменов, которая прошла отбор на токийскую Олимпиаду, более чем за год до главного спортивного турнира.
"Знаменательное событие в жизни 30-летней приднестровской спортсменки произошло 28 апреля 2019 года в столице Великобритании. Лилия Фиськович стартовала на Лондонском марафоне, который входит в мировую серию "World Major Marathons", - рассказали в службе по спорту.
Забеги на длинные дистанции под олимпийским флагом не внове для Фиськович. Она уже бежала марафон на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда она финишировала 27-ой, преодолев расстояние за 2 часа 34 минут и 05 секунд.
Первый заплыв "по-взрослому"
Во взрослой олимпиаде спортсменка будет участвовать впервые. Но в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, которые проходили в октябре 2018 года, она о себе громко заявила, выиграв золото.
Впервые на Олимпиаде, но на знакомой трассе
Любопытно, что состязание проходило именно там, где состоятся олимпийские игры – на гребном канале в Токио. Тем самым спортсмену выдалась возможность ознакомиться с местом проведения главных соревнований четырехлетия.
Гребной канал Sea Forest Waterway построен в зоне Токийского залива. Длина его 2500 метров, а глубина – 5 метров (в самой мелкой точке). Он включает в себя восемь дорожек и имеет стартовые линии на 200, 500 и 1000 метров, соответствующие правилам соревнований Международной федерации каноэ.
Для Шамшурина нынешние Олимпийские игры станут первыми.
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