Кто из приднестровских спортсменов завоевал путевку на Олимпиаду 2020 года

Список обладателей права выступать на предстоящих в этом году Олимпийских играх невелик, однако, каждый из претендентов на вес золота.

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. Три приднестровских спортсмена своими успешными выступлениями на международных соревнованиях заполучили заветную лицензию на право участия в Олимпийских играх, которые состоятся в Токио (Япония) в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Второй забег

Тираспольская легкоатлетка Лилия Фиськович стала первой из молдавских спортсменов, которая прошла отбор на токийскую Олимпиаду, более чем за год до главного спортивного турнира.

"Знаменательное событие в жизни 30-летней приднестровской спортсменки произошло 28 апреля 2019 года в столице Великобритании. Лилия Фиськович стартовала на Лондонском марафоне, который входит в мировую серию "World Major Marathons", - рассказали в службе по спорту.

Спортсменка преодолела дистанцию в 42 километра и 195 метров за 2 часа 27 минут и 26 секунд, и заняла в итоговой таблице четырнадцатое место среди женщин. Показанное время соответствовало нормативу для отбора на Олимпийские игры.

Забеги на длинные дистанции под олимпийским флагом не внове для Фиськович. Она уже бежала марафон на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда она финишировала 27-ой, преодолев расстояние за 2 часа 34 минут и 05 секунд.

Первый заплыв "по-взрослому"

Тираспольская пловчиха Татьяна Салкуцан завоевала для Молдовы путевку на Олимпиаду-2020в июле 2019 года. Ее она удостоилась после участия на чемпионате мира по плаванию, который проходил в Корее. В предварительном заплыве на дистанции 200 метров на спине она показала десятый результат - 2 минуты 10.29 секунды.

Во взрослой олимпиаде спортсменка будет участвовать впервые. Но в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, которые проходили в октябре 2018 года, она о себе громко заявила, выиграв золото.

Впервые на Олимпиаде, но на знакомой трассе

Каноист Кирилл Шамшурин обеспечил свое участие в предстоящем спортивном событии после завоеванной призовой медали на тестовых предолимпийских соревнованиях по гребле на каноэ. Он занял третье место в гонке на 1000 метров, выполнив олимпийский норматив в двойке со своим напарником Ильей Первухиным. Летом он будет выступать на турнире за российскую сборную.

Любопытно, что состязание проходило именно там, где состоятся олимпийские игры – на гребном канале в Токио. Тем самым спортсмену выдалась возможность ознакомиться с местом проведения главных соревнований четырехлетия.

Гребной канал Sea Forest Waterway построен в зоне Токийского залива. Длина его 2500 метров, а глубина – 5 метров (в самой мелкой точке). Он включает в себя восемь дорожек и имеет стартовые линии на 200, 500 и 1000 метров, соответствующие правилам соревнований Международной федерации каноэ.

Для Шамшурина нынешние Олимпийские игры станут первыми.

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