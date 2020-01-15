Лучшие из лучших: Минобразования отметило молдавских спортсменов и тренеров

Награды были присуждены в соответствии с уникальной спортивной классификацией Республики Молдова на 2018-2021 годы.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований присвоило в среду, 15 января, высокие звания и категории тренерам, спортсменам и работникам в области физической культуры и спорта.

Глава ведомства Корнелиу Попович поздравил тренеров и спортсменов с их выдающимися результатами на различных национальных и международных соревнованиях, отметив, что достигнутые успехи - плод упорного труда, достойный признания.

Были вручены знаки и удостоверения "Заслуженного тренера Республики Молдова", "Заслуженного работника в области физической культуры и спорта Республики Молдова”, "Заслуженного мастера спорта", "Мастера спорта международного класса", "Мастера спорта" и категории "Кандидат в мастера спорта".

Спортсмены были отмечены за успехи в таких дисциплинах, как: водное поло, плавание, вольная и греко-римская борьба, кикбоксинг, бокс, дзюдо, таэквондо, карате, футбол, баскетбол, регби, атлетика, настольный теннис, каякинг (сплав по бурной реке на одноместном судне) и другие.

"Заслуженным мастером спорта" стал дзюдоист Денис Виеру.

"Мастерами спорта международного класса" признаны дзюдоист Виктор Штерпу, пловцы Константин Малаки, Евгений Папонин, Анастасия Басисто и Анастасия Мощенская, боксер Влад Гаврилюк, борцы Василе Дьякон, Артем Деляну, Валентин Петик, а также боец К-1 Николай Кэрэуш.

"Заслуженными тренерами" стали: в категории "водное поло" - Александр Баландин, "вольная борьба" - Думитру Аворник, "дзюдо" - Виктор Козак, Андрей Лука, Валериу Думиникэ и Марчел Трудов, "баскетбол" - Ольга Вергизова, "футбол" - Виктор Гряпка, "таэквондо" - Вячеслав и Владислав Паскарь, "настольный теннис" - Наталья Смирнова, "регби" - Серджиу Моцок.

Звания "Заслуженными работниками в области физической культуры и спорта Республики Молдова" удостоились Людмила Чокан и Борис Филипенко.

С полным списком лауреатов вы можете ознакомиться здесь.

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