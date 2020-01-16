В Приднестровье для теннисистов появится новый союз

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik. В Дубоссарах появилась своя городская федерация настольного тенниса. Необходимость ее создания возникла уже давно, говорят в местной администрации.
В Приднестровье с 2005 года работает общественная организация "Федерация настольного тенниса". Ее создание, по мнению спортсменов, придало большой импульс развитию настольного тенниса в регионе.
"Из числа многочисленных вопросов, которые решались на уровне федерации, были и такие, которые касались развития настольного тенниса в городе Дубоссары и Дубоссарском районе, что вызывало некую некорректность по отношению к другим городам Приднестровья", - говорят дубоссарские теннисисты.
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