В Приднестровье для теннисистов появится новый союз

Необходимость в создании общественной организации, которая бы объединяла игроков настольного тенниса из города Дубоссары, назрела давно.

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik. В Дубоссарах появилась своя городская федерация настольного тенниса. Необходимость ее создания возникла уже давно, говорят в местной администрации.

В Приднестровье с 2005 года работает общественная организация "Федерация настольного тенниса". Ее создание, по мнению спортсменов, придало большой импульс развитию настольного тенниса в регионе.

"Из числа многочисленных вопросов, которые решались на уровне федерации, были и такие, которые касались развития настольного тенниса в городе Дубоссары и Дубоссарском районе, что вызывало некую некорректность по отношению к другим городам Приднестровья", - говорят дубоссарские теннисисты.

На пост руководителя дубоссарской федерации была предложена кандидатура Анатолия Денисова, ветерана спорта, который был единогласно избран председателем организации. По предложению уже вновь избранного председателя городской федерации настольного тенниса пост генерального секретаря организации занял Иван Радовский.

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