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Санный спорт.

Наши сани в Лозанне: представители Молдовы на зимней юношеской Олимпиаде

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200119/28909837/komanda-iz-moldovy-vystupila-na-zimney-iunosheskoy-olimpiade.html

Саночники Адриана Адам и Мариус Гончар завершили программу стартов наших спортсменов на трассах соревнований.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Мастера санного спорта из Молдовы выступила на Зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, сообщает Национальный олимпийский комитет РМ.

Представительница нашей страны Адриана Адам в одиночных соревнованиях заняла 24 место, набрав на трассе максимальную скорость 118,8 км/час. В мужских соревнованиях выступил Мариус Гончар, который занял 27 место с максимальной скоростью 122,7 км/час.

© Sputnik / Grigory Sysoev
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В парных женских соревнованиях команду Республики Молдова представили Адриана Адам и Алена Бусуйок, занявшие 11 место.

Ранее молдавские биатлонисты Виктор Шендря и Антония Чеботарь выступили играх юношеской зимней Олимпиады, заняв, соответственно, 60 место на дистанции 12,5 км в индивидуальном выступлении среди мужчин и 93 место на дистанции 10 км в состязаниях среди женщин.

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года проходят с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне (Швейцария).

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Теги:
санный спорт


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