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Молдавский лучник Дан Олару.

Лучник Дан Олару занял 4-е место на всемирном турнире во Франции

© Photo : COMITETULUI NAȚIONAL OLIMPIC ȘI SPORTIV
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200120/28923288/luchnik-dan-olaru-zanyal-4-e-mesto-na-vsemirnom-turnire-vo-Frantsii.html

Наш соотечественник добился высоких результатов, трижды вырвав победу - у голландца, француза и словенца.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Лучник Дан Олару занял четвертое место на чемпионате мира во французском городе Ним. Юный спортсмен обыграл голландца Риха Ван дер Вена, француза Томаса Широля и словенца Дена Габжана Малавасича. Олару доволен достигнутым результатом.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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В полуфинале Дан уступил будущему победителю, американцу Брэди Эллисону, а в борьбе за бронзовую медаль проиграл немцу Кедрику Реджеру.

Следующий мировой турнир по стрельбе из лука состоится 7-8 февраля в Лас Вегасе.

Дан Олару - 23-летний лучник из Молдовы, представлявший страну на летних Олимпийских играх 2012 года, являясь самым молодым их участником.

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