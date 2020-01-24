Куда уходит легендарный бомбардир ФК "Шериф" – лучшие его голы на видео

Гроза ворот, один из самых титулованных футболистов Национального Дивизиона решил повесить бутсы на гвоздь.

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв – Sputnik. Буркиниец Бенжамин Балима официально завершает свою карьеру игрока. Лучшие годы футболист отдал самому заслуженному футбольному клубу страны – ФК "Шериф".

"Четырнадцать долгих лет Балима радовал всех болельщиков нашего клуба хорошей игрой, забитыми мячами, своей обворожительной улыбкой и преданностью. Балима - один из тех, кто был рядом с командой и в горе, и в радости. Наверное, поэтому, судьба подарила ему много титулов", - отметили в пресс-службе клуба.

Балима действительно один из самых именитых: 13 званий Чемпионa Молдовы, семь Кубков страны, четыре Суперкубка Молдовы, один Кубок Чемпионов стран Содружества, четыре участия в групповой стадии Лиги Европы. Все завоеваны трудом и талантом. Кроме того, Бенжамин "Лучший бомбардир" в истории ФК "Шериф" в матчах Национального Дивизиона.

"Он играл там, куда его поставит тренер и не стеснялся учиться. И на каждой позиции был хорош, отдавал себя полностью и без остатка", - говорят в клубе.

Преданность клубу буркиниец проявил и после ухода из него как игрока. Теперь Бенжамин войдет в тренерский штаб и займет должность тренера-селекционера.

Коллеги в благодарность бомбардиру подготовили небольшой ролик с памятными моментами его игры в клубе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK