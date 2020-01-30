Приднестровские парапловцы вернулись домой с медалями международного турнира

На чету спортсменов два первых места, одно второе и одно третье на открытом чемпионате Республики Беларусь.

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik. Приднестровские параспортсмены приехали из Минска с четырьмя медалями. Награды завоеваны на открытом чемпионате Республики Беларусь для пловцов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. В команду вошли Александр Ковалев – участник Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, братья Сергей и Андрей Сыроваткины - призеры республиканских и международных соревнований.

"Спортивное мероприятие было организовано в целях популяризации плавания, как одной из форм реабилитации, повышения уровня спортивного мастерства спортсменов", - рассказали в региональном Минпросвете.

Подопечные Республиканского спортивного реабилитационно-восстановительного центра инвалидов уже не в первый раз принимают участие в соревнованиях такого масштаба. И этот чемпионат для них был одним из самых успешных.

Сергей Сыроваткин занял I место на дистанции 400 м, вольный стиль, I место – 200 м, комплексное плавание, 5 место – 50 и 100 м, вольный стиль. Андрей Сыроваткин - II место на дистанции 200 м, комплексное плавание, III место - 100 м, брасс, V место – 100 м, баттерфляй. Александр Ковалев - IV место на дистанции 100 м вольный стиль, V место - 50 м вольный стиль.

В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Турции, Украины.

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