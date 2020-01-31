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Молдавская тяжелоатлетка Ирина Кылчик завоевала серебро на чемпионате мира в Риме

Гордость страны: наши штангисты завоевали очередные медали на чемпионате мира

© Photo : Facebook / Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of Moldova
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200131/29049537/gordosti-strani-nashi-teajeloatleti-snova-zavoevali-medali-na-cempionate-mira.html

Молдавские спортсмены продолжают показывать высокие результаты на тяжелоатлетическом помосте в итальянской столице.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Представительница Молдовы Елена Кылчик, выступающая в весе до 87 килограммов, завоевала две медали на чемпионате мира в Риме. Она заняла второе место в толчке с результатом 126 килограммов, четвертое место в рывке (98 килограммов) и второе место в общем зачете.

Ранее тяжелоатлет Тудор Чобану, выступавший в весовой категории до 96 килограммов, завоевал "бронзу" в толчке с результатом 198 килограммов.

В рывке он занял четвертое место, в общем зачете спортсмен также оказался четвертым.

Его коллега по команде Марин Робу, выступавший в весе до 73 килограммов, стал обладателем трех наград - "золота" в рывке с результатом 152 килограмма, а также "бронзы" в толчке (180 килограммов) и второго места в общем зачете.

Даниел Лунгу, которому выпала честь первым защищать цвета молдавской сборной, занял шестое место в рывке (113 килограммов) и седьмое в толчке (130 килограммов). В общем зачете он занял восьмое место.

На Кубке мира в Риме честь Молдовы защитили четыре спортсмена. Попадание в тройку призеров престижного чемпионата позволяет принять участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Окончательное распределение олимпийских лицензий станет известно в мае.

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