Новый игрок ФК "Шериф" – из Румынии: мечтал попасть в эту команду

Новичок ФК "Шериф" Андрей Петелеу, на днях подписавший контракт, рассказал о детской мечте, которая сбылась, о матчах в Европе и о том, как он себя чувствует после первых дней пребывания в клубе.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. Новым игроком ФК "Шериф" стал румынский защитник Ионуц-Андрей Петелеу. Руководство клуба и игрок достигли соглашения о сотрудничестве, и после медосмотра спортсмен подписал контракт, сообщили в пресс-службе клуба.

"С первых минут чувствовал себя хорошо. Каждый раз, когда меняешь что-то в жизни, сложно, но с каждым днем привыкаю, пробую узнать, что ждет меня и людей, которые меня окружают", - сказал он.

Петелеу особый восторг высказывает и по поводу тренировочной базы, которая кажется ему фантастической. Он рассказал, что 10 или 11 лет назад уже был здесь, в составе национальной сборной Under-15. Тут проводился международный турнир.

"Мы тогда были в восторге от того, что увидели. Более того, говорили друг другу: "Было бы хорошо играть в составе ФК "Шериф". Тогда тренером команды был Михай Стойкицэ. Потом я работал с ним в команде "Петролул" Плоешть. И вот я тут, игрок клуба", - радостно говорит защитник.

По его словам, переход их стана чемпиона Румынии в стан чемпиона Молдовы - это шаг вперед. Он признается, что получил предложения и от других клубов, но выбор пал на клуб с традициями.

"Я приехал сюда работать, приехал отдать команде все свои силы и вместе с клубом воплотить в жизнь все, что наметило руководство", - отметил Петелеу.

Он играл в европейских матчах, в Лиге Европы и ощутил разницу между такого уровня чемпионатами и национальными турнирами.

"Когда играешь такие матчи, которые точно отличаются от игр чемпионата ("ЧФР" чемпион Румынии), мотивация умножается не вдвое, а втрое. Европа, безусловно, - это нечто другое, чем национальные первенства", - поделился он впечатлениями.

Ионуц-Андрей Петелеу родился 20 августа 1992 года в румынском городе Бистрица. В родном городе прошло обучение футбольному искусству в школе клуба "Глория". В 2009 году подписал профессиональный контракт с клубом. Вся карьера игрока прошла в Румынии, а самым титулованным клубом из списка был "ЧФР Клуж". В составе чемпиона Румынии Петелеу провел последние четыре сезона.

Он - игрок национальных юношеских сборных Румынии, начиная с Under-17 и до Under-21, за которую провел более 10 матчей. В этом розыгрыше Лиги Европы сыграл три матча на групповой стадии: два поединка против итальянского "Лацио" и домашнюю встречу с французским "Ренном".

Петелеу - не первый из румынских игроков, кто выступал за тираспольский клуб. Ранее в составе "Шерифа" играли Кристиан Тудор, Себастьян Хуцан, Рэзван Кочиш, Георге Флореску.

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