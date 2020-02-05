Конфлитти стал кандидатом на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики

Глава федерации тяжелой атлетики Молдовы может стать руководителем Европейской федерации – выборы пройдут в апреле.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности президента федерации тяжелой атлетики (ФТАМ) Молдовы Антонио Конфлитти баллотируется на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом сообщили в среду в ФТАМ.

Выборы руководства EWF состоятся 2 апреля в Москве. Окончательный список кандидатов станет известен в марте 2020 года.

"Дорогие друзья и болельщики, сообщаем вам, что исполняющий обязанности главы федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти – один из трех одобренных кандидатов на выборах президента Европейской федерации тяжелой атлетики", - говорится в сообщении.

Конфлитти родился 7 ноября 1973 года в Италии. В последние годы он занимает пост исполняющего обязанности президента федерации тяжелой атлетики Молдовы. До этого он был замглавы ФТАМ.

Владеет четырьмя языками – румынским, русским, английским и итальянским.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK