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Тяжелая атлетика

Конфлитти стал кандидатом на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики

© Public Domain / Pxhere
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200205/29089401/conflitti-stal-kandidatom-na-post-glavy-european-weightlifting-federation-atletiki.html

Глава федерации тяжелой атлетики Молдовы может стать руководителем Европейской федерации – выборы пройдут в апреле.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности президента федерации тяжелой атлетики (ФТАМ) Молдовы Антонио Конфлитти баллотируется на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом сообщили в среду в ФТАМ.

Выборы руководства EWF состоятся 2 апреля в Москве. Окончательный список кандидатов станет известен в марте 2020 года.

"Дорогие друзья и болельщики, сообщаем вам, что исполняющий обязанности главы федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти – один из трех одобренных кандидатов на выборах президента Европейской федерации тяжелой атлетики", - говорится в сообщении.
© Photo : Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of Moldova
Антонио Конфлитти - кандидат на пост главы EWF

Конфлитти родился 7 ноября 1973 года в Италии. В последние годы он занимает пост исполняющего обязанности президента федерации тяжелой атлетики Молдовы. До этого он был замглавы ФТАМ.

Владеет четырьмя языками – румынским, русским, английским и итальянским.

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