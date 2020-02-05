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Исполняющий обязанности президента федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти

Конфлитти: надеюсь выиграть выборы за пост главы EWF

© Photo : Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of Moldova
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20200205/29090333/conflitti-nadeyus-vyigrat-vybory-za-post-glavy-ewf.html

Выборы руководства Европейской федерации тяжелой атлетики намечены на 2 апреля и пройдут в российской столице.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности руководителя федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти надеется выиграть выборы за пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом он заявил в комментарии Sputnik.

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В среду национальная профильная федерация сообщила, что Конфлитти вошел в список трех кандидатов, которые претендуют на то, чтобы уже весной этого года возглавить Европейскую федерацию.

"Да, я буду кандидатом на должность президента Европейской федерации тяжелой атлетики. Меня зарегистрировали официально. Я – один из трех кандидатов. Надеюсь выиграть", - сказал Конфлитти корреспонденту Sputnik.

Тяжелая атлетика
© Public Domain / Pxhere
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Выборы руководства EWF состоятся 2 апреля в Москве.

Конфлитти родился 7 ноября 1973 года в Италии. В последние годы он занимает пост исполняющего обязанности президента федерации тяжелой атлетики Молдовы. До этого он был замглавы ФТАМ, работал в посольстве Италии в Молдове, а также в миротворческих миссиях в Косово и Боснии и Герцеговине.

Владеет четырьмя языками – румынским, русским, английским и итальянским.

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