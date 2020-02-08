Филиппинские единоборства: как этот вид спорта развивается в Молдове

Во всем мире становятся популярными филиппинские единоборства. Об истории экзотического вида борьбы, а также о том, как эти древние боевые искусства попали и в Молдову, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Молдавских спортсменов познакомили с филиппинскими видами боевых искусств. Об особенностях этих единоборств в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал президент общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Развитие филиппинских единоборств" Александр Шлычков.

Филиппинское единоборство как оно есть

Филиппинское единоборство - это, в первую очередь, искусство владения оружием (палка, нож, меч) и уже во вторую — искусство рукопашного боя. Считается, что изучающему боевую систему проще выстроить правильные траектории движения, тренируясь с палкой, а потом и с настоящим оружием. Позже, работая голыми руками, он будет использовать те же двигательные принципы.

На Филиппинах довольно много школ боевых искусств. Порядка семи тысяч 400 островов, и на каждом из них есть свои представители, которые практикуют собственные индивидуальные стили борьбы.

"Всемирная федерация называется Эскрима Кали Арнис. Она объединяет три слова, и все они обозначают примерно равное понимание и владение искусством филлипинских единоборств. Школ очень много. Федерация Филиппин решила объединить все эти школы и создать единые правила для спортивного единоборства", - сказал Шлычков.

История этого вида спорта

История Эскрима Кали Арнис насчитывает несколько сотен лет. Еще в XVI веке испанские мореплаватели отмечали необычное искусство владения палками у местного населения. Именно испанцы дали позднее импульс к развитию этого вида единоборств, запрещая островитянам иметь оружие и практиковать боевые искусства. Тогда тренировки филиппинских бойцов стали похожи на танцы и колонизаторы не мешали занятиям. Маленькие филиппинцы не могли оказывать достойное сопротивление рослым испанцам, поэтому развивали приемы боя с использованием деревянных ножей и палок из бамбука или ротанга.

В 1989 году в США состоялся первый чемпионат по Эскрима Кали Арнис. С 1989 года все направления филиппинских единоборств объединены в WEKAF.

Сегодня в филиппинской борьбе несколько боевых направлений: бой с использованием 1 палки, 2-х палок, ножей и мечей. Только после того, как спортсмены осваивают искусство владения оружием, начинается обучение технике рукопашного боя с использованием рук и ног.

По словам Шлычкова, при этом филиппинцы сохранили методики обучения боевому искусству, практически все свое наследие и сумели передать его.

Филиппинское искусство борьбы развивалось в трех направлениях – работа на длинной дистанции бамбуковой палкой (или как было прежде мечом), на средней дистанции – нож, ближняя дистанция – голые руки.

Популярность в мире

Как отметил Шлычков, на данный момент филиппинское единоборство набирает популярность, особенно, в США и в Европе.

"Когда американцы в течение 50 лет владели островами, то многие филиппинцы переселились в США. Филиппинское единоборство заняло достойное место в системе подготовке американских "морских беретов" и спецподразделений. Они увидели рациональное зерно в методике подготовки бойцов, работающих холодным оружием", - сказал собеседник.

По словам Шлычкова, некоторое время назад, будучи бойцом и тренером восточных единоборств, он искал разные практики, которые можно было бы использовать в том числе для людей с ограниченными возможностями или недостатком физической силы.

На тот момент в юго-восточной Азии и Филиппинах развивались именно такие боевые искусства. "Филиппины мне показались наиболее приемлемыми. В течение двух лет занимаюсь. Пишу научную работу и буду защищаться по теме "Новая модель физической подготовки и новой модели единоборства", - рассказал эксперт.

Филиппинские искусство в Молдове

Для продвижения этого вида спорта специалисты по этой спортивной дисциплине из России прибыли в Молдову, и уже не впервые.

"У молдаван есть такой спортивный ресурс и состязательный дух. Проводя сегодня тренировочную работу, мы чувствовали, что состязательность присуща молдавскому народу. Также у нас близкие отношения с молдавской Федерацией тхэквондо и Федерацией Эскрима Кали Арнис", - пояснил Шлычков.

По его словам, этот вид спорта должен получить развитие на всех континентах, а впоследствии дисциплина может быть представлена на Олимпийские игры. Но, как отметил Шлычков, пока больше идет работа по подготовке чемпионатов мира и Европы.

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